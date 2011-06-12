-SANDIK GÖREVLİSİ GÖLETTE BOĞULDU NİĞDE (A.A) - 12.06.2011 - Niğde'nin Gümüşler beldesindeki bir ilköğretim okulunda sandık başında görevlendirilen tır sürücüsünün cesedi gölette bulundu. Gümüşler beldesindeki Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda sandık görevlisi olan Cengiz Beker (44), oy kullanma işlemleri başlamasına rağmen, görevli olduğu okula gelmedi. Beker'e telefonla da ulaşılamadı. Bu arada, Gümüşler Baraj Göleti'nin kenarında balık tutan vatandaşlar, burada bazı kıyafetler bulunca jandarmaya haber verdi. Kıyafetleri inceleyen jandarma ekipleri, Cengiz Beker'e ait kimlik buldu. Jandarma ekipleri, Beker'in boğulmuş olabileceği ihtimaline karşı Aksaray'dan dalgıç istedi. Olay yerine gelen 3 dalgıç, gölette Beker'in cesedini buldu. Ceset, Niğde Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.