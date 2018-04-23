Sandık görevlilerine ne kadar ücret verilecek?

24 Haziran seçimlerinde görev alacak sandık başkan ve üyelerinin ücretleri belli oldu. Seçim sandık kurulu başkanlarının ve seçim sandık kurulu üyeleri ile bina sorumlusu olarak görev yapacaklarla 93-102 lira arasında ücret ödenecek. Bu ücret bazı görevliler için 3 misli olacak. YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK üyelerine de 217'şer lira ödenecek.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerde görevli olacak kişilere ödenecek ücretlere ilişkin kararı yayınlandı. Buna göre 24 Haziran seçimlerinde görevli sandık kurulu başkanları ve bina sorumluları 102 lira alacak. Sandık kurulu üyelerine ise 93 lira ödenecek.

Daha önce seçim için eğitim verilen sandık kurulu başkanlarına 3, eğitim verilmeyen sandık kurulu başkanlarına 2, eğitim verilen ve siyasi partili olmayan sandık kurulu üyesine 2, eğitim verilmeyen ve siyasi partili olmayan sandık kurulu üyesine bir ve siyasi partili üyelere de bir gündelik ödenecek. Böylelikle ücret bazı görevliler için 306 liraya kadar yükselecek.

YSK'da görev yapacaklara ödenecek miktarlar ise şöyle belirlendi:

Başkan ve Üyeler: 217 lira

Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler:

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı : 108 lira

Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü 104 lira

Şef, Çözümleyici, Programcı 102 lira

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur 99 lira

Şoför ve Hizmetliler: 93 lira

İl ve İlçe Seçim Kurulunda Görevli Başkan ve Üyeler 108 lira

Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri: 104 lira

Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri: 99 lira

Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri: 93 lira

Askı Yeri Görevlileri: 88 lira