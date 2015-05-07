'Sandık başkanlarının yüzde 90’ı AKP’li isimlerden seçildi'

Sandık başkanlığı seçimlerine büyük bir şaibe gölgesinin düştüğü, YSK’nın ilk kez kurayla belirlediği sandık başkanlarının yüzde 90’ının AKP’li isimlerden seçildiği öne sürüldü.

Meydan gazetesinin haberine göre, 7 Haziran’da yapılacak milletvekilliği genel seçimlerine bir ay kala şaibe iddiaları ortaya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilk kez bu seçimde uyguladığı düzenlemeyle sandık başkanlığı için her parti bir aday gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da YSK’ya her seçimde olduğu gibi okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan bir liste verdi. Partilerden ve MEB’den gelen adaylar arasında yapılan kura sonucu sandık başkanları belirlendi.

‘Partili sandık başkanı olur mu?’

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da okullara ve kurada çıkan sandık başkanlarına bir görevlendirme yazısı gönderdi. Ancak görevlendirme yazısında tarafsız olması gereken sandık başkanlarının yanında parti isminin bulunması tartışmanın fitilini ateşledi. 30 Mart Seçimleri’nde Kağıthane’de 35 sandıkta sandık başkanlarının oyların sayımında tahrifat yapması sebebiyle açılan dava sürüyor. Geçersiz ya da tartışmalı oyların sayımında son kararı veren sandık başkanlarının ‘partili’ olması şaibe kaygılarını artırıyor.

‘Sandık başkanlarının yüzde 90’ı AKP’li’

Bu seçimlerde AKP Eğitim Bir Sen, MHP Türk Eğitim Sen, CHP ve HDP de Eğitim Sen üyesi okul yönetici ve öğretmenlerini sandık başkanı olarak önerdi. MEB’in gönderdiği listede ise okul müdürleri yer aldı. Ancak son yapılan atamalarla okul müdürlerinin yüzde 81’i hükümete yakın Eğitim Bir Sen’in üyesi oldu. Dolayısıyla AKP sandık başkanlığı kuralarında hem kendi adayı hem de Eğitim Bir Sen’li müdürlerle olmak üzere iki adayla girdi. Sandık başkanlıklarının yüzde 90’ı AKP’nin istediği isimlere geçti.

‘Partili Başkan’lar isyanda: Bu kafayla bu seçimler bitmez!’

İstanbul Sarıyer’de bir okulda sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilen Eğitim Bir Sen’li okul müdürü, kendisine gönderilen yazıda ‘AK Parti’ adını görünce şok olmuş. Sandık başkanı, “Sendikam hükümete yakın olabilir. Ama hayatımda AKP’ye’ye oy vermedim. Sendikam ‘bu parti adına aday olur musun’ diye sormadı” diye sitem etti. bu durumun seçimlerde birçok kavgaya sebep olacağını belirten okul müdürü, “Sandıkta diğer görevlilerin bakışı benim AK Partili olduğum yönünde olacak ve art niyet arayacaklar. Bu kafayla bu seçimler bitmez” diyor.

Meydan gazetesinde yayımlanan o belge şöyle: