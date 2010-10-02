-SANDIK BAŞKANINI ÖLDÜREN AYI BULUNAMADI PAZARYOLU (A.A) - 02.10.2010 - Erzurum'un Pazaryolu ilçesine bağlı Kılıççı köyünde, 12 Eylül'deki referandumda sandık başkanlığı görevine giden Özel Çakır'ın (30) ölümüne neden olan ve ''itlaf edilebilir'' izni verilen ayı, profesyonel avcıların yaptığı takibe rağmen bulunamadı. Pazaryolu Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, 12 Eylül tarihinde yapılan referandumda, Kılıççı köyü sandık başkanı olan Özel Bakır'ın (30) cesedinin, aynı gün Çatakbahçe köyü yolunda bulunmasının ardından yapılan otopsi sonucunda, Bakır'ın ayı saldırısı sonucu öldüğünün belirlendiğini hatırlattı. Ardından harekete geçtiklerini ifade eden Soğukpınar, söz konusu ayının itlafı için valiliğe yazı yazdıklarını, alınan kararın günübirlik verilen bir karar olmadığını belirterek, "Başka ayıların vurulması söz konu değil" dedi. Soğukpınar, hayvan haklarının çok önemli olduğunu ancak insanlara zarar vermesi halinde kanunlarla bu tarz çalışmaların mecburen yapıldığını belirterek, şunları söyledi: ''Av yetkisi olan arkadaşlarımız, yerel kişiler jandarma koordinatörlüğünde çalışma yapıyorlar. Ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadı. İnşallah söz konusu ayının başka bir kişiye zarar vermesini önleriz.''