T24 LogoT24 Logo
Gündem

80 yaşındaki kadının oyu AKP ve HDP'liler arasında kavga çıkardı, polis biber gazıyla müdahale etti!

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sandık müşahidinin, yaşlı bir kadının oy zarfını alıp yırttığı iddia edildi

01 Kasım 2015 15:44

Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde oy kullanma sırasında AKP ve HDP’li olduğu iddia edilen kişiler arasında 80 yaşındaki bir kadının oy kullanması esnasında tartışma çıktı. Polis, önleyemediği kavgayı biber gazı kullanarak ayırdı.

Hürriyet’te yer alan habere göre olay, Piri Reis Mahallesi’ndeki Servet Yalçın İlkokulu’nda meydana geldi. Burada 80 yaşındaki bir kadına oy kullanma sırasında yardımcı olmak isteyen akrabaları ile sandık müşahitleri arasında tartışma çıktı.

Bir sandık müşahidi, yaşlı kadının sandığa atmak üzere olduğu oy zarfını alıp yırttığı iddia edildi. Büyüyen tartışma daha sonra HDP’liler ile AKP’lilerin kavgasına dönüştü. Olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Kavga önlenemeyince polisler biber gazı kullanarak kavgayı ayırdı.

 

ETİKETLER

seçimmüdahalekocaelidarıcakavgahdpakpseçmenbiber gazı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24