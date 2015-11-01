80 yaşındaki kadının oyu AKP ve HDP'liler arasında kavga çıkardı, polis biber gazıyla müdahale etti!

Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde oy kullanma sırasında AKP ve HDP’li olduğu iddia edilen kişiler arasında 80 yaşındaki bir kadının oy kullanması esnasında tartışma çıktı. Polis, önleyemediği kavgayı biber gazı kullanarak ayırdı.

Hürriyet’te yer alan habere göre olay, Piri Reis Mahallesi’ndeki Servet Yalçın İlkokulu’nda meydana geldi. Burada 80 yaşındaki bir kadına oy kullanma sırasında yardımcı olmak isteyen akrabaları ile sandık müşahitleri arasında tartışma çıktı.

Bir sandık müşahidi, yaşlı kadının sandığa atmak üzere olduğu oy zarfını alıp yırttığı iddia edildi. Büyüyen tartışma daha sonra HDP’liler ile AKP’lilerin kavgasına dönüştü. Olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Kavga önlenemeyince polisler biber gazı kullanarak kavgayı ayırdı.