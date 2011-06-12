-SANDIK BAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ BALIKESİR (A.A) - 12.06.2011 - Balıkesir'in Gönen ilçesinde oy kullanmak için sıra beklediği sırada fenalaşan yaşlı kadın, hayatını kaybetti. Malkoç Mahallesi'nde oturan Şadiye Uyar (83), oy kullanmak üzere yakınlarıyla gittiği Kız Meslek Lisesinde sıra beklerken rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine okula giden 112 Acil Servis ekibi, yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Oyunu kullanamadan hayatını kaybeden Uyar'ın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.