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“Sandığın güvenliğini sağlayamıyorsan, vatandaşın güvenliğini nasıl sağlayacaksın?”

CHP'li Aksünger: Biz kendi il ve ilçe örgütlerimizden bazı ciddi sinyaller alıyoruz

13 Mart 2017 20:38

CHP Seçim Güvenliğinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, HDP’nin güçlü olduğu bölgelerde sandıkların taşınmak istendiğini iddia etti.

dihaber’de yer alan habere göre Aksünger, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde sandık güvenliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“OHAL’de en büyük problem Doğu ve Güneydoğu tarafında yaşanacak. Biz kendi il ve ilçe örgütlerimizden bazı ciddi sinyaller alıyoruz. Doğuda bir ilçede, ilçe seçim kurulundan bazı hakimler, ilçe başkanımızı çağırmış ve özellikle HDP’nin tulum çıkarttığı yerlerde sandıkları taşıyacaklarını söylemiş. Böyle bir yoklama yapmışlar. ‘Ne için’ diye sorduğunda da ‘Güvenliğini sağlayamayız’ cevabı verilmiş. Zaten mesele bu; Sandığın güvenliğini sağlayamıyorsan vatandaşın güvenliğini nasıl sağlayacaksın. Peki, sandıkları taşıdığın yerlere o kadar vatandaşını nasıl getireceksin. Sandıklar taşınırsa oyların atılıp atılmadığını belirlemek zor olacak.”

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