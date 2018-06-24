T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sandığa gelen gelin ve damadı tebrik edip, para taktılar

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, gelin ve damatlıkları ile sandık başına gelen genç çifti sandık görevlileri tebrik ederek, para taktı

24 Haziran 2018 20:27

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, gelin ve damatlıkları ile sandık başına gelen genç çifti sandık görevlileri tebrik ederek, para taktı.
Pamukova\'da, Betül ve Hakan Belenli çifti, gelin arabası ile Teşvikiye İlkokulu\'na geldi. Oyunu kullanacak olan Hakan Belenli\'ye eşi Betül Belenli de eşlik etti. Hakan Belenli, 1165 nolu sandıkta oyunu kullandı. Sandık başkanı ve görevlileri, genç çifti tebrik ederek, 100 TL para taktı. Oy kullanmaya gelen vatandaşlar da genç çifti tebrik etti. Hakan Belenli düğün tarihini seçim kararı alınmadan önce belirlediklerini belirterek, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sakarya DHA SAKARYA PamukovaPamukova BetülHakan BelenliTeşvikiyeOyunuBetül BelenliSandıkTLOyFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24