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Dünya
Deutsche Welle

Sanders’tan Clinton’a destek

Demokrat Parti’nin başkan adaylığı yarışını kaybeden Bernie Sanders, ABD’de 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Hillary Clinton'ı desteklediğini açıkladı.

13 Temmuz 2016 00:08


New Hampshire'da rakibi Hillary Clinton ile birlikte seçmenlerin karşısına çıkan Bernie Sanders “Clinton, Demokrat partideki adaylık sürecini kazandı ve bundan ötürü onu tebrik ediyorum” diye konuştu. Vermont Senatörü Sanders “Başkanlık için Demokratların adayı o olacak ve onun ABD'nin bir sonraki başkanı olmasını kesinleştirmek için her şeyi yapmaya niyetliyim” diye konuştu.

“Bizim bir sonraki başkanımız o olmalı” diyen Sanders konuşmasında, eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'ın Cumhuriyetçi Donald Trump'tan daha iyi bir seçenek olduğunu vurguladı. Sanders, Hillary Clinton'ın eşcinsel hakları, herkese sağlık hizmeti ve daha yüksek asgari ücret gibi talepleri desteklediğine dikkat çekti. Bernie Sanders “Eğer bu seçimin önemli olmadığını düşünen herhangi birisi varsa, bir anlığına Donald Trump'ın tayin edeceği Yüksek Mahkeme yargıçlarını ve bunun sivil özgürlükler, eşit haklar ve ülkenin geleceği açısından ne anlama geldiğini düşünsün” diye konuştu. Seçmenlerin önünde Sanders'a hitaben "Senin yanında savaşmaktan gurur duyuyorum" diyen Hillary Clinton da "Birlikte daha güçlüyüz" mesajı verdi.

ABD eski dışişleri bakanı Hillary Clinton yaklaşık 5 hafta önce Washington'daki başkan adaylığı ön seçimini açık farkla kazanarak Demokrat Parti'nin başkan adayı olmayı kesinleştirmişti.

Reuters/Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre Sanders'ı destekleyenlerin sadece yüzde 40'ı başkanlık seçiminde Hillary Clinton'ı destekliyor. Bernie Sanders'ın uzun süredir beklenen Clinton'a destek açıklamasının bu oranı yükselteceği tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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