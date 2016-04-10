T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sanders Wyoming'de Clinton'ı yendi

ABD başkanlık yarışında Demokratların aday adayı Bernie Sanders, rakibi Hillary Clinton’a Wyoming eyaletinde fark attı.

10 Nisan 2016 15:22


Demokrat Parti'nin aday adayı Bernie Sanders, ABD'nin Wyoming eyaletindeki ön seçimleri kazandı.

Sanders, oyların yüzde 56'sını alırken, Clinton yüzde 44 oranında oy aldı.

Son oylamayla, Sanders rakibini son dokuz oylamanın sekizinde geçmiş oldu.

Ancak anketlere göre 19 Nisan'da New York'ta yapılması planlanan ön seçimlerde Clinton daha güçlü görünüyor ve önseçimlerin genelinde Sanders'in önünde yer alıyor.

26 Nisan'da ise Maryland, New Jersey, Rhode Island, Delaware ve Pennsylvania'da ön seçimler yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDDemokratlarınBernie SandersHillary Clinton WyomingPartiBernie Sanders ABD WyomingSandersClintonNisan New YorkNisanMaryland New Jersey Rhode Island DelawarePennsylvaniaDeutsche Welle Türkçe dpa BS/BW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24