Sanders Wyoming'de Clinton'ı yendi



Demokrat Parti'nin aday adayı Bernie Sanders, ABD'nin Wyoming eyaletindeki ön seçimleri kazandı.

Sanders, oyların yüzde 56'sını alırken, Clinton yüzde 44 oranında oy aldı.

Son oylamayla, Sanders rakibini son dokuz oylamanın sekizinde geçmiş oldu.

Ancak anketlere göre 19 Nisan'da New York'ta yapılması planlanan ön seçimlerde Clinton daha güçlü görünüyor ve önseçimlerin genelinde Sanders'in önünde yer alıyor.

26 Nisan'da ise Maryland, New Jersey, Rhode Island, Delaware ve Pennsylvania'da ön seçimler yapılacak.