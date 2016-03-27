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Dünya
Deutsche Welle

Sanders üç eyalette Clinton'a fark attı

Bernie Sanders, Washington, Alaska ve Hawaii'de yapılan ön seçimlerde Hillary Clinton'u geride bıraktı.

27 Mart 2016 15:48


ABD'de devam eden başkanlık yarışında Vermont Senatörü Bernie Sanders Demokratların Washington, Alaska ve Hawaii'de yapılan ön seçimlerinde, rakibi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'u geride bıraktı.

Henüz kesin olmayan sonuçlara göre Sanders, Washington’da yaklaşık yüzde 76, Alaska’da yaklaşık yüzde 79, Hawaii’de ise yaklaşık yüzde 71 oy aldı. Clinton ise bu eyaletlerde yüzde 30’u geçemedi.

Sanders Wisconsin eyaletinde yaptığı konuşmada "Aday olamayacağımızı ya da seçimi kazanamayacağımızı söyleyenlere kulak asmayın, zira her ikisini de yapacağız" şeklinde konuştu.

Demokrat Parti aday adayları Hillary Clinton ve Bernie Sanders'ın aday gösterilebilmesi için 2 bin 383 delegenin oyunu alması gerekiyor. CNN televizyonunun verdiği bilgilere göre cumartesi günü itibarıyla Clinton 1711, Sanders ise 953 delegeye ulaşmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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