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SANDALLA GEZİNTİ KABUSA DÖNDÜ İSTANBUL (A.A)

04 Aralık 2010 12:45

-SANDALLA GEZİNTİ KABUSA DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Eyüp'ten sandalla Haliç'e açılan 3 genç kızı polis kurtardı.  Eğlenmek için saat 01.30 sıralarında ipini kestikleri sandalla Haliç'e açılan T.A. (13), A.A. (18) ve M.G. (19), tüm çabalarına rağmen kıyıya dönemediler.   Haliç sahilinde yol bakım çalışması yapan belediye görevlileri, saat 05.00 sıralarında genç kızların yardım isteyen çığlıklarını duyarak durumu polise bildirdi.  Olay yerine gelen deniz polisi, genç kızları botlarına alarak Haliç Kongre Merkezi bölgesinden karaya ulaştırdı. Korktukları gözlenin genç kızlar, bilgilerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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