Sancaktepe'deki bombalı saldırıyla ilgili 8 gözaltı

İstanbul Sancaktepe'de Kara Havacılık Alay Komutanlığı kışlasının yakınında askeri personeli taşıyan servis aracının geçtiği esnada bomba yüklü araçta meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında otomobili patlatan kişi olduğu da iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre 5'i asker 3'ü sivil olmak üzere 9 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin bomba yüklü aracı uzaktan kumanda ile patlattığı iddia edilen İrfan adlı PKK’lının da bulunduğu 8 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sancaktepe’de meydana gelen bombalı saldırının ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün göce Gaziosmanpaşa ve Sultangazi de yaptığı operasyonlarda 8 kişiyi gözaltına aldı. Yakalananlar arasında, bomba yüklü aracı uzaktan kumanda ile patlattığı iddia edilen İrfan adlı PKK’lının da bulunduğu bildirildi.