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Sancaktepe'deki bombalı saldırıyla ilgili 8 gözaltı

Gözaltına alınanlar arasında bombayı patlattığı iddia edilen kişi de bulunuyor

13 Mayıs 2016 14:39

İstanbul Sancaktepe'de Kara Havacılık Alay Komutanlığı kışlasının yakınında askeri personeli taşıyan servis aracının geçtiği esnada bomba yüklü araçta meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında otomobili patlatan kişi olduğu da iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre 5'i asker 3'ü sivil olmak üzere 9 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin bomba yüklü aracı uzaktan kumanda ile patlattığı iddia edilen İrfan adlı PKK’lının da bulunduğu 8 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sancaktepe’de meydana gelen bombalı saldırının ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün göce Gaziosmanpaşa ve Sultangazi de yaptığı operasyonlarda 8 kişiyi gözaltına aldı. Yakalananlar arasında, bomba yüklü aracı uzaktan kumanda ile patlattığı iddia edilen İrfan adlı PKK’lının da bulunduğu bildirildi.

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