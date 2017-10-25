SANCAKTEPE'DE YANGIN PANİĞİ

Haber Kamera Ramazan Eğri İstanbul DHA

Sancaktepe de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan evlerde yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri sokağa döküldü.



Olay saat 03.00 sıralarında Sancaktepe Emek Mahallesi Akça Sokak üzerinde meydana geldi. Bir süre önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 2 evde bilinmeyen bir sebep den dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri sokağa döküldü. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evlerin alev alev yanmasını vatandaşlar cep telefonları kameralarına kaydetti. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Alev alev yanan evler

(AKTÜEL)

-Sokağa çıkan mahalle sakinleri

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Mahalle sakinleri ile röp

-Genel ve Detay

