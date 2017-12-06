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Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu

Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Sancaktepe'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

06 Aralık 2017 10:56

Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Sancaktepe\'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona Özel Hareket Timleri de destek verdi.  

Polis ekipleri, Sancaktepe ilçesinde sabah saatlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen kişilerin yakalanmasına yönelik 7 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyon Kapsamında Veysel Karani Mahallesi, Balkan Caddesi üzerinde 3 katlı bir apartmanın iki katına giren ekipler yaklaşık 1 saat boyunca içerde arama yaptı. Caddede Özel Harekat Timleri de güvenlik önlemi aldı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenilirken bir miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.  

(FOTOĞRAFLI)
 

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