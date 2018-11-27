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Sancaktepe'de düşen askeri helikopterin enkazı kaldırıldı

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de 4 askerin şehit düştüğü, 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

27 Kasım 2018 18:23

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE\'de 4 askerin şehit düştüğü, 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Helikopterin düştüğü Fırtına Sokak\'ta kaza kırım ekibi tarafından incelemeler yapıldı. Daha sonra  vinç yardımı ile helikopterin gövde kısmı TIR\'a yüklendi. Gövdeden koparak sokağın karşı tarafına düşen kuyruk kısmı ve diğer parçaları görevliler tarafından taşınarak vincin arka tarafına  konuldu. Bu arada helikopterin yakıt bulaşan kısımlarına itfaiye tarafından köpük sıkıldı.

(FOTOĞRAF)

 

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