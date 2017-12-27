T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sancaktepe'de dehşet: 2 kardeş çekiçle öldürüldü (3)

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA) Sancaktepe'de bir evde 2 kardeşin cesedi bulundu

27 Aralık 2017 14:52

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA) Sancaktepe\'de bir evde 2 kardeşin cesedi bulundu.
Sancaktepe Sarıgazi\'de bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede 2 erkeğe ait ceset bulundu. 6 kişinin kaldığı belirtilen eve ihbar üzerine sabah saatlerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi.  Eve gelen polisler, Barış K. ve  Metin K. \'nin cesediyle karşılaştı. İki kardeşin çekiç ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi.  Bir süre sonra yakındaki bir kahvehanede yine bıçak ve çekiçle Hüseyin Batmaz\'ın yaralandığı belirlendi. Olayla ilgili Mehmet B. gözaltına alındı.

\"SABAH ÇOK SES VARDI\"
Sabah saatlerinde daireden gürültüler geldiğini belirten alt komşu Gönül Arslan, \"Bekar evi; ama anne babası memlekette. Arkadaşları falan gelip gidiyordu. Sabah çok ses vardı. Önceden de sesler geliyordu bir şey düştüğünü zannettim\" diye konuştu.
Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. 

(FOTOĞRAF)

 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CengizDHA SancaktepeSancaktepe SarıgaziBarışHüseyin BatmazOlaylaMehmetSES VARDI" SabahGönül ArslanArkadaşlarıSabahSavcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24