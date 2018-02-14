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Sancaktepe Belediyespor - Etimesgut Belediye Spor: 0 - 0

OLGUCAN KALKAN - İSTANBUL,(DHA) STAT: 15 TEMMUZ STADI HAKEMLER:Tolga Sancak(xx),  Özgün Karakoçlu(xx), Tamer Okuldaş(xx) SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Mehmet Doğan(xx), - Erbay Eker(xx), Recep Burak Yılmaz(xx), Samet Akaydin(xx), Bahadır Erol(xx), Süleyman Ol

14 Şubat 2018 19:08

OLGUCAN KALKAN - İSTANBUL,(DHA)

STAT: 15 TEMMUZ STADI
HAKEMLER:Tolga Sancak(xx),  Özgün Karakoçlu(xx), Tamer Okuldaş(xx)
SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Mehmet Doğan(xx), - Erbay Eker(xx), Recep Burak Yılmaz(xx), Samet Akaydin(xx), Bahadır Erol(xx), Süleyman Olgun(xx), Yener Demirci, Selim Kayacı(x)(Dk. 46 Alaattin Hamza Ok(xx)), Umut Koçin(x)(Dk. 78 Hamza Küçükköylü(x)), Caner Solmaz(xx), İlker Avşar(xx)
ETİMESGUT BELEDİYE SPOR: Hasan Sürmeli(xx), - Sabri Turgut(xx), Berat Çetinkaya(xx), Eser Yayla(xx), Mikail Koçak(xx) (Dk. 76 Caner Yılmaz(x)), Erçin Ilgaz(xx), Gökhan Lale(xx), Ahmet Kaan Ergün(xx), Halil İbrahim Can(xx), Mehmet Atik(x) (Dk. 59 Muhammet Emre Kalkan(x)), Yaşar Çetin(xx) (Dk. 82 Emrah Bozkurt)
SARI KARTLAR: Süleyman Olgun, Tolga Sancak (Sancaktepe), Gökhan Lale (Etimesgut Belediye Spor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 22\'nci haftasında 15 Temmuz Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada Sancatepe Belediyespor ile Etimesgut Belediye Spor 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekip bu maçın ardından puanını 40\'a, konul Etimesgut Belediye Spor ise 26\'ya yükseltti. 

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