Sancaktepe Belediyespor - Afjet Afyonspor: 2-0

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA)

STAT: 15 Temmuz

HAKEMLER: Çağatay Şahan, Cumhur Altay, Mehmet Kağan Bingül

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Mehmet (xxx), Süleyman (xxx), Yener (xx), İlker (xx) (Dk. 90 Mehmet Çoban), Melik (xxx), Umut (xxx) (Dk. 82 Hamza x), Gökan Lekesiz (xx) (Dk. 46 Serhat xx), Caner (xx), Recep (xx), Bahadır (xx), Gökhan Çetinus (xx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir (x), Türker (xx), Samet (xx), Nazmi (xx), İsmet (xx), Ali (xx) (Dk. 83 Abdulkadir), Erdi (xx), Emre (xx) (Dk. 68 Uğur x), Arsel (xx), Aykut (x)(Dk. 17 Tugay xx), Oltan (xx)

GOLLER: Dk. 60 Umut, Dk. 79 Melik (Sancaktepe Belediyespor)

SARI KARTLAR: İsmet (Afjet Afyonspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 29\'uncu hafta mücadelesinde Sancaktepe Belediyespor, evinde ağırladığı Afjet Afyonspor\'u 60\'ıncı dakikada Umut ve 79\'uncu dakikada Melik\'in kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti.

Sancaktepe Belediyespor, 55 puanla 5\'inci sıraya yükselirken, Afjet Afyonspor ise 61 puanla 3\'üncü sırada kaldı.

