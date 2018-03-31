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Spor

Sancaktepe Belediyespor - Afjet Afyonspor: 2-0

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA) STAT: 15 Temmuz HAKEMLER:  Çağatay Şahan, Cumhur Altay, Mehmet Kağan Bingül SANCAKTEPE BELEDİYESPOR:  Mehmet (xxx), Süleyman (xxx), Yener (xx),  İlker (xx) (Dk

31 Mart 2018 20:11

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA)

STAT: 15 Temmuz
HAKEMLER:  Çağatay Şahan, Cumhur Altay, Mehmet Kağan Bingül
SANCAKTEPE BELEDİYESPOR:  Mehmet (xxx), Süleyman (xxx), Yener (xx),  İlker (xx) (Dk. 90 Mehmet Çoban), Melik (xxx), Umut (xxx) (Dk. 82 Hamza x), Gökan Lekesiz (xx) (Dk. 46 Serhat xx), Caner (xx), Recep (xx), Bahadır (xx), Gökhan Çetinus (xx)
AFJET AFYONSPOR: Bekir (x), Türker (xx), Samet (xx), Nazmi (xx), İsmet (xx), Ali (xx) (Dk. 83 Abdulkadir), Erdi (xx), Emre (xx) (Dk. 68 Uğur x), Arsel (xx), Aykut (x)(Dk. 17 Tugay xx), Oltan (xx) 
GOLLER: Dk. 60 Umut, Dk. 79 Melik (Sancaktepe Belediyespor)
SARI KARTLAR: İsmet (Afjet Afyonspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 29\'uncu hafta mücadelesinde Sancaktepe Belediyespor, evinde ağırladığı Afjet Afyonspor\'u 60\'ıncı dakikada Umut ve 79\'uncu dakikada Melik\'in kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti.
Sancaktepe Belediyespor, 55 puanla 5\'inci sıraya yükselirken, Afjet Afyonspor ise 61 puanla 3\'üncü sırada kaldı.
 

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