Sancak ailesinde Ergenekon çatlağı

Bir zamanlar İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in en güvendiği yoldaşlarından ve partinin üst düzey yöneticilerindendi Ethem Sancak. 2000’li yıllarda yolları ayrıldı. Sancak Türkiye’nin ilaç dağıtımının neredeyse yarısını elinde tutan Hedef Alliance’ın, Star Gazetesi ve Kanal 24’ün sahibi olarak ’Kızıl milyarder’ lakabını aldı.Eski lideri Perinçek ise Ergenekon terör örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla 7 aydır Silivri Cezaevi’nde tutuklu.Sancak’ın yeni idolü Başbakan Tayyip Erdoğan. Ethem Sancak, Zaman’a verdiği röportajda Erdoğan’a olan hayranlığını şöyle anlatıyor: "Şu anda en önemli idolüm o. Çünkü ideallerime uygun davranıyor. Kendimi çok yakın görüyorum ona. Ben AKP’li değilim. Ama onunla çok iyi bir dostluk oluşturduk. Adamın sevdalısıyım."Sancak, sahibi olduğu gazete ve televizyonda eski lideri Doğu Perinçek ve Ergenekon aleyhinde yayınlar yapıyor. Müebbet hapis cezasıyla yargılanan Doğu Perinçek’i ise Ethem Sancak’ın 3 yıldır boşamaya çalıştığı eşi avukat Nurperi Sancak savunuyor.Ethem Sancak, Ergenekon soruşturmasında elde edilen çeşitli dokümanlarda adı geçtiği için ifade vermeye çağrıldı. Yakın çevresinin iddialarına göre "sanık" olarak sayfalar dolusu ifade verdi. Ancak Ankara’dan araya giren hatırlı dostların etkisiyle bu ifade buharlaştı. Yerine dava dosyasında yer alan 24 Nisan 2008 tarihli 2 sayfalık "tanık" ifade tutanağı kondu. Bu tutanakta yer alan bilgilere göre, Sancak’a Veli Küçük, Tuncay Güney ve Doğu Perinçek’le ilişkileri; üzerinde adının olduğu "Ulusal Lobi faaliyeti içinde yer alması uygun görülen işadamlarından koordinasyon merkezinin oluşumuna 50 milyardan az olmamak kaydıyla bağışta bulunmaları kararlaştırılmıştır" belgesinin ne anlama geldiği soruldu.