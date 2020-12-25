Sanayinin temel girdilerinden sacda tedarik krizi; iki ayda yüzde 30 zam geldi

Sanayiciler, ara malı ve ham madde tedarikinde zorluk yaşıyor. Dünya’nın haberine göre İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, birçok sektörün ham maddeyi teminde hem miktar hem de maliyet açısından büyük güçlükler yaşadığına dikkat çekerek, çözüm için üreticilerle tedarikçileri sektörel bazda bir araya getireceklerini söyledi.

Sektör temsilcileri, arzın talebi karşılayamaması dolayısıyla fiyatlarda son iki ayda dolar bazında yüzde 30’a varan oranda artış olduğunu belirtiyorlar.

Tofaş'ın CEO’su Cengiz Eroldu, “Ekim ayında hem ihracatta hem iç pazarda yaşanan talep artışı, otomotiv sektörünün sac ihtiyacını artırdı. Tedarik tarafında sac bulunurluğundan kaynaklı sıkıntı oldu. Sanayici sac için sıraya girdi” dedi.

T24’ün ihracatçı bir okuru da, “Şu an piyasada sac metal krizi var. Hem tedarik konusunda sıkıntı var, hem de fiyatlar sürekli artıyor. Euro aynı düzeyde artmadığı için bizim fiyatlarımızın ihracat tarafında zamlanması demek oluyor bu. Bir ay içinde yüzde 25 yeni zam geldi” bilgisini verdi.