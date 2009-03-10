Sanayiden ikinci kötü sinyal

Kapasiteyi düşüren en önemli neden talep yetersizliği

Ekim’den beri düşüşte

Sanayiye ilişkin kötü sinyaller gelmeye devam ediyor. Sanayi üretiminin öncü göstergesi olan kapasite kullanım oranı Şubat ayında dibe vurdu. Dün sanayide yaşanan keskin daralmanın ardından bugün KKO, beklentilerin hafif üzerinde gelse de imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 15,5 puan azaldı ve yüzde 63,8 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalarda beklenti yüzde 63.1 seviyesindeydi.Kapasite kullanım oranı Ocak ayında da yüzde 63.8 olmuştu. Ocak'ta yüzde 21.3 gerileyen sanayi üretiminin Şubat ayında da bu oranda düşmesi bekleniyor.TÜİK'ten yapılan açıklamada; 2008 yılı Şubat ayında yüzde 79,3 olan üretim değeri ağırlıklı kapasite kullanım oranının, 2009 yılı Şubat ayında yüzde 63,8 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.2009 Şubat ayında, işyerlerinin, tam kapasite ile çalışmamasının nedenleri arasında iç pazardaki talep yetersizliği ilk sırada gösterildi. Yapılan değerlendirmeye göre; iç pazarda talep yetersizliği yüzde 49,8 ve dış pazarda talep yetersizliği yüzde 28,9 oranında etkili oldu. Mali imkânsızlıklar yüzde 4,0, yerli mallarda hammadde yetersizliği yüzde 3,1 ve ithal mallarda hammadde yetersizliği yüzde 1,6, işçilerle ilgili meseleler ise yüzde 1,2 oranında rol oynadı.Diğer yandan işyerlerinde Şubat ayı üretim miktarı bir önceki aya göre değişmedi. 2009 yılı Mart ayında üretim miktarının yüzde 4,7 artacağı bekleniyor. Şubat ayı satış miktarı ise yüzde 2,0 artarken, Mart ayında yüzde 3,2 artış öngörülüyor. Şubat ayında yüzde 0,2 artan satış fiyatlarının Mart ayında yüzde 0,3 azalacağı bekleniyor. Öte yandan Şubat ayı hammadde fiyatları yüzde 0,1 artarken, Mart ayında yüzde 0,1 azalış tahmin ediliyor.Kapasite kullanım oranı krizin etkisini gösterdiği Ekim ayından bu yana düşüş gösteriyor. Eylül ayında yüzde 79.8 olan kapasite kullanımı Ekim’de yüzde 76.7, Kasım’da yüzde 72.9, Aralık’ta yüzde 64.7, Ocak'ta yüzde 63.8 olmuştu.Kapasite kullanım oranının yüzde 60’a doğru gerilemesi üretim açısından kötü bir sinyal olarak algılanıyor.