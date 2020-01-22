Sanayideki yavaşlama etkiledi; elektrik tüketimi 2019’da azaldı

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, ekonomide yaşanan türbülansın etkisiyle sanayide yaşanan yavaşlama elektrik tüketiminin azalmasında önemli rol oynadı. Çarkların yavaşlamasıyla toplam tüketimde yüzde 40'tan fazla pay sahibi sanayi sektöründe elektrik tüketimi, 2019'un ilk 10 ayında yüzde 4.46 oranında geriledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre 2019 Ocak-Ekim döneminde sanayi sektöründe elektrik tüketimi 77.8 TWh olurken, 2018'in aynı döneminde bu rakam 81.4 TWh olarak kayıtlara geçmişti.

Elektrik tüketim verileri, hükümetin enerji hedeflerinin de tutmadığını gözler önüne serdi. Enerji Bakanlığı'nın Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporu'na göre 2019 yılında 315.2 TWh tüketim hedefleniyordu. Ancak gerçekleşen tüketim, bu hedefin oldukça gerisinde kaldı.

Planlar tutmuyor

Enerji Bakanlığı, elektrik tüketiminin 2023 yılında yıllık ortalama yüzde 4.8 artışla 375.8 TWh'ye ulaşmasını bekliyor. Ancak son yıllardaki elektrik tüketim oranları, bu hedefin tutmasının zor olduğunu gösteriyor. Hükümet, bu hedefler doğrultusunda enerji yatırım planlarını yürütüyor. İnşa edilen elektrik santralleri, tüketimin azlığı nedeniyle tam kapasite çalışamıyor. TEİAŞ verilerine göre 2019 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 91.267 megavata ulaştı. Veriler kurulu kapasitesinin yarısının atıl kaldığını gösteriyor. Enerji sektörünün 60 milyar dolarlık kredi borcu bulunuyor ve bu borcun 12-13 milyar doları sorunlu kredilerden oluşuyor. Elektrik tüketiminde hedeflenen büyümenin tutturulamaması da kredi geri ödemelerine olumsuz yansıyor.

Sulamada kullanılan elektrik azaldı

Tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar da elektrik tüketiminde görülebiliyor. EPDK'nın verilerine göre, sanayinin yanı sıra tarımsal sulamada kullanılan elektrikte de gerileme var. 2019 Ekim ayında tarımsal sulamada kullanılan elektrik yüzde 18.63 gerileyerek 521 bin 670 megavatsaat oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 641 bin 88 megavatsaatti.