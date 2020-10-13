Sanayide toparlanma sürüyor; ağustosta üretim yıllık bazda yüzde 10.4 arttı

Sanayi üretimi Ağustos ayında aylık yüzde 3.4 ve yıllık yüzde 10.4 artış gösterdi.

Sanayi üretimi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artarak beklentilerin üzerinde bir seyir gerçekleştirdi.

Sanayi üretiminde aylık artış ise yüzde 3.4 arttı.

Alt sektörlere bakıldığında, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 arttı.

Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 2,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 yükseldi.