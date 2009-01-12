Sanayide tehlike çanları

Küresel kriz nedeniyle azalan talep sanayiyi vurmaya devam ediyor. İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranı, Aralık’ta geçen yılın aynı ayına göre 16.4 puan düşüşle yüzde 64.7 düzeyine geriledi.



İç pazarda talep yetersizliği, işyerlerinin tam kapasite ile çalışmamasının en önemli nedeni olarak belirlendi. İç pazarda talep yetersizliği yüzde 45.7 ve dış pazarda talep yetersizliği yüzde 27.1 oranında etkili oldu.



Üretim yüzde 12.2 azaldı



Aralık ayı üretim miktarı yüzde 12.2 azalırken, 2009 yılı Ocak ayında üretim miktarının yüzde 1.7 artması bekleniyor.



Aralık ayı satış miktarı yüzde 5 azalırken, TÜİK verilerine göre Ocak ayında yüzde 2.8 düşüş öngörülüyor. Aralık ayı satış fiyatları yüzde 2.7 azalış gösterirken Ocak ayında satış fiyatlarının yüzde 0.5 azalması bekleniyor.



Kapasite kullanımı en düşük sektör, yüzde 43.3 ile büro, muhasebe bilgi işlemleri makine imalatı oldu.



Aralık ayında imalat sanayinde kapasite kullanım oranı, devlet sektöründe yüzde 61.6, özel sektörde yüzde 65.2 oldu. 2007 yılının aynı döneminde kapasite kullanım oranları kamuda yüzde 90.5, özel sektörde yüzde 79.7 olarak belirlenmişti.



Ekimden beri düşüşte



Kapasite kullanım oranı krizin etkisini gösterdiği Ekim ayından bu yana düşüş gösteriyor. Eylül ayında yüzde 79.8 olan kapasite kullanımı Ekim’de yüzde 76.7, Kasım’da yüzde 72.9 olmuştu.



Kapasite kullanım oranının yüzde 60’a doğru gerilemesi üretim açısından kötü bir sinyal olarak algılanıyor.

