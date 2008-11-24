Sanayide kötümserlik artıyor

Merkez Bankası tarafından düzenlenen İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, sanayi dalındaki genel gidişat konusunda kötümserliğin artarak devam ettiği gözlendi.



Kasım ayında, içinde bulunduğu sanayi dalı hakkında bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 2,4'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 71,4'e yükseldi.



Merkez Bankası tarafından düzenlenen ve 1234 iş yerinin katıldığı İktisadi Yönelim Anketi Kasım ayı sonuçları açıklandı.



Buna göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ekimde süregelen azalış eğiliminin, kasımda da güçlenerek devam ettiği gözlendi.



Son üç ayda alınan toplam sipariş miktarı, ihracat siparişleri ve iç piyasa siparişleri eğilimlerinde de azalış diyenler lehindeki seyrin güçlendiği görüldü.



Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu, mamul mal stoklarının ise mevsim normalleri üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği görüldü.



Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmine yönelik beklentilerde azalış yönlü seyrin, azalacak diyenler lehine artarak devam ettiği gözlendi.



Kasım ayında gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarı beklentilerinde azalacak diyenler lehine olan eğilim güçlenerek devam etti. Sabit sermaye yatırım harcamalarında ve gelecek üç aydaki toplam istihdamda azalış yönündeki beklentilerin artarak devam ettiği görüldü.



Ortalama birim maliyetlerinde son üç aydaki artış eğiliminin önceki aya kıyasla sınırlı değişimine karşılık, gelecek üç aydaki artış yönlü beklentilerin önceki aya kıyasla zayıfladığı, gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisinin azalacak diyenler lehine seyrinin bir miktar güçlenerek devam ettiği gözlendi.



Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE enflasyonu beklentisi geçen aya kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 12,8 oldu.



