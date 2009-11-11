Sanayide kapasite kullanımı tahminleri aştı

T24 - İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı ekim ayında, eylül ayına göre 1.7 puan artarak yüzde 71.8 seviyesine yükseldi.



Oran, geçen yılın aynı ayına göre ise 4,9 puan azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İmalat Sanayinde Eğilimler Ekim 2009" sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, imalat sanayinde kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı ayına göre 4,9 puan azalırken, bir önceki aya göre 1,7 puan arttı.



2008 Ekim ayında 76,7 olan üretim değeri ağırlıklı kapasite kullanım oranı, 2009 Ekim ayında 71,8 seviyesinde gerçekleşti.