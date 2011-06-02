T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

SANAYİDE İSTİHDAM ARTTI ANKARA (A.A)

02 Haziran 2011 13:51

-SANAYİDE İSTİHDAM ARTTI ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayide istihdamın bu yılın 1. döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artış gösterdiğini bildirdi. TÜİK, ''Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri 2011 1. Dönem'' verilerini açıkladı. Buna göre, sanayide istihdam endeksi bu yılın Ocak-Şubat-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2, bir önceki döneme (Ekim-Kasım-Aralık) göre ise yüzde 0,4 artış gösterdi. Üç Aylık Sanayi İstihdam Endeksi ise 103,1 oldu.  -ÇALIŞILAN SAAT VE MAAŞ ARTIŞI- Bu yılın 1. döneminde, sanayide çalışılan saat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5, bir önceki döneme göre yüzde 0,6 arttı. Üç Aylık Sanayide Çalışılan Saat Endeksi de 101,6 olarak gerçekleşti.  Üç aylık sanayide Brüt Ücret-Maaş Endeksi, 2011 yılı birinci döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 arttı, bir önceki döneme göre yüzde 1,4 azaldı. Üç Aylık Brüt Ücret-Maaş Endeksi 173,4 oldu.  -ANA SANAYİ GRUPLARI- Ana sanayi grupları sınıflamasında bu yılın birinci döneminde istihdam, bir önceki yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 7, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 7,1, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 4,8 artış, enerjide yüzde 4,9 azalış ve sermaye malı imalatında yüzde 12,2 artış gösterdi.  Bir önceki döneme göre de ara malı imalatında yüzde 0,2, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 1,1 artış, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 0,4, enerjide yüzde 1,4 azalış ve sermaye malı imalatında yüzde 3,2 artış yaşandı.  Çalışılan saat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında ve dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 7,6, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 4,7 artış, enerjide yüzde 4,4 azalış ve sermaye malı imalatında yüzde 13,4 artış gösterdi.  Bir önceki döneme göre ara malı imalatında yüzde 0,7, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 3,6 artış, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 1,3 azalış yaşanırken, enerjide aynı kaldı ve sermaye malı imalatında yüzde 4,5 arttı. -BRÜT ÜCRET-MAAŞ- Brüt ücret-maaşlar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 19, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 17,4, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 12,5, enerjide yüzde 0,4 ve sermaye malı imalatında yüzde 23,8 arttı.  Bir önceki döneme göre ise ara malı imalatında yüzde 1,5, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 4,3 azalış, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 0,3 artış, enerjide yüzde 5,6 ve sermaye malı imalatında yüzde 0,2 azalış gösterdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24