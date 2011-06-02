-SANAYİDE İSTİHDAM ARTTI ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayide istihdamın bu yılın 1. döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artış gösterdiğini bildirdi. TÜİK, ''Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri 2011 1. Dönem'' verilerini açıkladı. Buna göre, sanayide istihdam endeksi bu yılın Ocak-Şubat-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2, bir önceki döneme (Ekim-Kasım-Aralık) göre ise yüzde 0,4 artış gösterdi. Üç Aylık Sanayi İstihdam Endeksi ise 103,1 oldu. -ÇALIŞILAN SAAT VE MAAŞ ARTIŞI- Bu yılın 1. döneminde, sanayide çalışılan saat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5, bir önceki döneme göre yüzde 0,6 arttı. Üç Aylık Sanayide Çalışılan Saat Endeksi de 101,6 olarak gerçekleşti. Üç aylık sanayide Brüt Ücret-Maaş Endeksi, 2011 yılı birinci döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 arttı, bir önceki döneme göre yüzde 1,4 azaldı. Üç Aylık Brüt Ücret-Maaş Endeksi 173,4 oldu. -ANA SANAYİ GRUPLARI- Ana sanayi grupları sınıflamasında bu yılın birinci döneminde istihdam, bir önceki yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 7, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 7,1, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 4,8 artış, enerjide yüzde 4,9 azalış ve sermaye malı imalatında yüzde 12,2 artış gösterdi. Bir önceki döneme göre de ara malı imalatında yüzde 0,2, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 1,1 artış, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 0,4, enerjide yüzde 1,4 azalış ve sermaye malı imalatında yüzde 3,2 artış yaşandı. Çalışılan saat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında ve dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 7,6, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 4,7 artış, enerjide yüzde 4,4 azalış ve sermaye malı imalatında yüzde 13,4 artış gösterdi. Bir önceki döneme göre ara malı imalatında yüzde 0,7, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 3,6 artış, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 1,3 azalış yaşanırken, enerjide aynı kaldı ve sermaye malı imalatında yüzde 4,5 arttı. -BRÜT ÜCRET-MAAŞ- Brüt ücret-maaşlar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 19, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 17,4, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 12,5, enerjide yüzde 0,4 ve sermaye malı imalatında yüzde 23,8 arttı. Bir önceki döneme göre ise ara malı imalatında yüzde 1,5, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 4,3 azalış, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 0,3 artış, enerjide yüzde 5,6 ve sermaye malı imalatında yüzde 0,2 azalış gösterdi.