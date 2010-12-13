-SANAYİDE İSTİHDAM YÜZDE 5,5 ARTTI ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Türkiye'de sanayide istihdam, 2010 yılının 3. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5, bir önceki döneme göre yüzde 2,2 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan 2010 yılı Üçüncü Dönem Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri yayımlandı. NACE Rev2'ye göre hesaplanan 2005=100 temel yıllı, Üç Aylık Sanayi İstihdam Endeksi 2010 yılı 3. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5, bir önceki döneme göre yüzde 2,2 arttı. Üç Aylık Sanayi İstihdam Endeksi 102 oldu. Türkiye'de sanayide çalışılan saat, 2010 yılı üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4, bir önceki döneme göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Üç Aylık Sanayide Çalışılan Saat Endeksi 99 oldu. Üç aylık, Sanayide Brüt Ücret-Maaş Endeksi, 2010 yılı 3. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17, bir önceki döneme göre yüzde 5,2 artış gösterdi. Üç Aylık Sanayide Brüt Ücret-Maaş Endeksi 167,1 oldu. İstihdam, 2010 yılı üçüncü döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 8,4, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 4,6, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 4,3 artış gösterdi, enerjide yüzde 3,2 azaldı, sermaye malı imalatında ise yüzde 5,9 arttı. İstihdam, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre, ara malı imalatında yüzde 2,4, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 1,1, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 2,5 arttı, enerjide yüzde 2,1 azaldı, sermaye malı imalatında ise yüzde 3 artış gösterdi. -ÇALIŞILAN SAAT- Çalışılan saatte, 2010 yılı üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 7,2, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 0,5, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 3,4 artış, enerjide yüzde 3,5 azalış ve sermaye malı imalatında yüzde 5,8 artış oldu. Çalışılan saat, 2010 yılı üçüncü döneminde bir önceki döneme göre, ara malı imalatında yüzde 0,9, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 1,3 arttı, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 3,6, enerjide yüzde 2,7 ve sermaye malı imalatında yüzde 1 azaldı. -BRÜT ÜCRET-MAAŞ- Türkiye'de brüt ücret-maaş, 2010 yılı üçüncü döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 22,1, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 13,3, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 14,2, enerjide yüzde 8,3 ve sermaye malı imalatında yüzde 20 artış gösterdi. Brüt ücret-maaşta, 2010 yılı üçüncü döneminde, bir önceki döneme göre, ara malı imalatında yüzde 6,6, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 3,6, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 4,6, enerjide yüzde 3,6 ve sermaye malı imalatında yüzde 5,5 artış gözlendi.