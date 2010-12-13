T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

SANAYİDE İSTİHDAM YÜZDE 5,5 ARTTI ANKARA (A.A)

13 Aralık 2010 12:53

-SANAYİDE İSTİHDAM YÜZDE 5,5 ARTTI ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Türkiye'de sanayide istihdam, 2010 yılının 3. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5, bir önceki döneme göre yüzde 2,2 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan 2010 yılı Üçüncü Dönem Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri yayımlandı. NACE Rev2'ye göre hesaplanan 2005=100 temel yıllı, Üç Aylık Sanayi İstihdam Endeksi 2010 yılı 3. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5, bir önceki döneme göre yüzde 2,2 arttı. Üç Aylık Sanayi İstihdam Endeksi 102 oldu. Türkiye'de sanayide çalışılan saat, 2010 yılı üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4, bir önceki döneme göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Üç Aylık Sanayide Çalışılan Saat Endeksi 99 oldu. Üç aylık, Sanayide Brüt Ücret-Maaş Endeksi, 2010 yılı 3. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17, bir önceki döneme göre yüzde 5,2 artış gösterdi. Üç Aylık Sanayide Brüt Ücret-Maaş Endeksi 167,1 oldu. İstihdam, 2010 yılı üçüncü döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 8,4, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 4,6, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 4,3 artış gösterdi, enerjide yüzde 3,2 azaldı, sermaye malı imalatında ise yüzde 5,9 arttı. İstihdam, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre, ara malı imalatında yüzde 2,4, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 1,1, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 2,5 arttı, enerjide yüzde 2,1 azaldı, sermaye malı imalatında ise yüzde 3 artış gösterdi. -ÇALIŞILAN SAAT- Çalışılan saatte, 2010 yılı üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 7,2, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 0,5, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 3,4 artış, enerjide yüzde 3,5 azalış ve sermaye malı imalatında yüzde 5,8 artış oldu. Çalışılan saat, 2010 yılı üçüncü döneminde bir önceki döneme göre, ara malı imalatında yüzde 0,9, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 1,3 arttı, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 3,6, enerjide yüzde 2,7 ve sermaye malı imalatında yüzde 1 azaldı. -BRÜT ÜCRET-MAAŞ- Türkiye'de brüt ücret-maaş, 2010 yılı üçüncü döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 22,1, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 13,3, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 14,2, enerjide yüzde 8,3 ve sermaye malı imalatında yüzde 20 artış gösterdi. Brüt ücret-maaşta, 2010 yılı üçüncü döneminde, bir önceki döneme göre, ara malı imalatında yüzde 6,6, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 3,6, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 4,6, enerjide yüzde 3,6 ve sermaye malı imalatında yüzde 5,5 artış gözlendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24