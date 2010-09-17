-SANAYİDE İSTİHDAM ARTTI ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Türkiye'de sanayide istihdam, 2010 yılının ikinci döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6, bir önceki döneme göre yüzde 3,1 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan 2010 yılı İkinci Dönem Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri'' yayımlandı. NACE Rev.2'ye göre hesaplanan 2005=100 temel yıllına göre, üç aylık sanayi istihdam endeksi 99,8 oldu. Türkiye'de sanayide çalışılan saat, 2010 yılının ikinci döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3, bir önceki döneme göre de yüzde 3,7 arttı. Üç aylık, sanayide çalışılan saat endeksi 98,7 olarak belirlendi. Üç aylık, sanayide brüt ücret-maaş endeksi, 2010 yılı ikinci döneminde 2009 yılının aynı dönemine göre yüzde 15,7, bir önceki döneme göre yüzde 5,7 arttı. İkinci dönemde, sanayide brüt ücret-maaş endeksi 158,7 oldu. İstihdam, 2010 yılının ikinci döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 8,5, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 7,2, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 2,7 artış, enerjide yüzde 1 azalış ve sermaye malı imalatında yüzde 1,5 artış gösterdi. İstihdamda, bu yılın ikinci döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 4, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 3,4, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 2,6 artış, enerjide yüzde 0,8 azalış ve sermaye malı imalatında yüzde 3,3 artış gözlendi. -ÇALIŞILAN SAAT- Çalışılan saatte, 2010 yılının ikinci döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 9, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 9,6, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 2,6, sermaye malı imalatında yüzde 4,4 artış hesaplanırken, enerjide yüzde 0,9 azalış gösterdi. Çalışılan saat, 2010 yılının ikinci döneminde, bir önceki döneme göre, ara malı imalatında yüzde 4,6, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 5,3, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 3,3 artış, enerjide yüzde 1,1 azalış ve sermaye malı imalatında yüzde 4,1 artış gözlendi. -BRÜT ÜCRET-MAAŞ- Türkiye'de brüt ücret-maaş, 2010 yılının ikinci döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 21, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 20,8, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 14, enerjide yüzde 3,5 ve sermaye malı imalatında yüzde 16,9 artış gösterdi. 2010 yılının ikinci döneminde, bir önceki döneme göre brüt ücret-maaşlarda, ara malı imalatında yüzde 7,3, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 10,2, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 3,3, enerjide yüzde 2 ve sermaye malı imalatında yüzde 8,5 artış gözlendi.