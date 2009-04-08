T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sanayide daralma hızlanarak sürüyor

Yeni yıla dip seviyede başlayan, ocakta yüzde 21.3 daralan sanayi üretimi şubat ayında da beklentileri aşarak yüzde 23.7 geriledi.

08 Nisan 2009 03:00

Sanayide daralma hızlanarak devam ediyor. TÜİK, sanayi üretiminin Şubat ayında beklentileri aşarak yüzde 23,7 daraldığını açıkladı.

Global krizin etkisiyle Ağustos ayından sonra düşüş trendini iyice hızlandıran Sanayi Üretim Endeksi'nde ibre 'aşağı' yönlü hareketini sürdürüyor. Ocak 2009'da dibe vurarak yüzde 21.3 daralan sanayi üretimi şubat ayında yüzde 23.7 geriledi.

Taşıt üretimi geçen ay yüzde 58,7 daraldı

TÜİK verilerine göre, Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2009 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 azalarak 84,8 oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2009 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre Madencilik ve Taşocakçılığı sektörü endeksi %16,8 azalarak 106,6'dan 88,6'ya, İmalat Sanayi sektörü endeksi %25,9 azalarak 109,8'den 81,4'e Elektrik, Gaz ve Su sektörü endeksi ise %9,7 azalarak 122,9'dan 111,0'a geriledi.

Ana Sanayi Grupları (MIGs) Sınıflamasına göre, 2009 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek düşüş %44,8 ile Sermaye Malı İmalatında görüldü.

Ana Sanayi Grupları (MIGs) Sınıflamasına göre diğer gruplar incelendiğinde, Dayanıklı Tüketim Malı İmalatı %25,7, Aramalı Malı İmalatının %24,2, Dayanıksız Tüketim Malı İmalatının %14,8 ve Enerjinin %11,0 oranında düştü.

İmalat Sanayi Alt Grupları incelendiğinde, en yüksek düşüş oranı Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatında gerçekleşti.

İmalat Sanayi Üretim Endeksi alt gruplarının 2009 yılı Şubat ayında 2008 yılı aynı ayına göre yüzde değişim oranları incelendiğinde, en yüksek düşüş oranının %58,7 ile Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatında gerçekleştiği görüldü. Bunu, %41,6 ile Radyo, TV, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı ve %36,4 ile Büro Makineleri ve Bilgisayar imalatı takip etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24