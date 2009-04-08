Sanayide daralma hızlanarak sürüyor

Sanayide daralma hızlanarak devam ediyor. TÜİK, sanayi üretiminin Şubat ayında beklentileri aşarak yüzde 23,7 daraldığını açıkladı.



Global krizin etkisiyle Ağustos ayından sonra düşüş trendini iyice hızlandıran Sanayi Üretim Endeksi'nde ibre 'aşağı' yönlü hareketini sürdürüyor. Ocak 2009'da dibe vurarak yüzde 21.3 daralan sanayi üretimi şubat ayında yüzde 23.7 geriledi.



Taşıt üretimi geçen ay yüzde 58,7 daraldı



TÜİK verilerine göre, Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2009 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 azalarak 84,8 oldu.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2009 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre Madencilik ve Taşocakçılığı sektörü endeksi %16,8 azalarak 106,6'dan 88,6'ya, İmalat Sanayi sektörü endeksi %25,9 azalarak 109,8'den 81,4'e Elektrik, Gaz ve Su sektörü endeksi ise %9,7 azalarak 122,9'dan 111,0'a geriledi.



Ana Sanayi Grupları (MIGs) Sınıflamasına göre, 2009 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek düşüş %44,8 ile Sermaye Malı İmalatında görüldü.



Ana Sanayi Grupları (MIGs) Sınıflamasına göre diğer gruplar incelendiğinde, Dayanıklı Tüketim Malı İmalatı %25,7, Aramalı Malı İmalatının %24,2, Dayanıksız Tüketim Malı İmalatının %14,8 ve Enerjinin %11,0 oranında düştü.



İmalat Sanayi Alt Grupları incelendiğinde, en yüksek düşüş oranı Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatında gerçekleşti.



İmalat Sanayi Üretim Endeksi alt gruplarının 2009 yılı Şubat ayında 2008 yılı aynı ayına göre yüzde değişim oranları incelendiğinde, en yüksek düşüş oranının %58,7 ile Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatında gerçekleştiği görüldü. Bunu, %41,6 ile Radyo, TV, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı ve %36,4 ile Büro Makineleri ve Bilgisayar imalatı takip etti.

