Sanayide cirolar Temmuz'da yıllık yüzde 36.3 arttı

İstanbul, 17 Eylül (DHA) – Türkiye genelinde sanayi sektörünün üretimi, Temmuz\'da yıllık bazda yüzde 5.6 arterken, ciroları yüzde 36.3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam ciroları Temmuz ayında yıllık yüde 26.9, aylık yüzde 3.8 arttı.

TÜİK verilerine göre:

“Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36.3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5.1 arttı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.1 arttı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3.6 arttı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.6 arttı.\"

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin sanayi üretimi Temmuz ayında yıllık yüzde 5.6, aylık yüzde 3.5 arttı. Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.6 ve elektrik, az, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.0 arttı.

Verilere göre, sanayini alt sektörleri incelendiğinde, Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2.2 arttı.

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