Sanayide cirolar Kasım'da yüzde 1.7 yükseldi

İstanbul, 12 Ocak (DHA) - Sanayi sektöründe toplam cirolar Kasım\'da aylık bazda yüzde 1.7, yıllık bazda yüzde 28.7 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre;

- madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2.1 azalırken

- imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2017 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre;

- madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 23.4

- imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 28.8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 3.5 ile ara mallarda gerçekleşti.