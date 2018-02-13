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Ekonomi

Sanayide cirolar 2017 yılında yüzde 27.2 arttı

İstanbul, 13 Şubat  (DHA) –  Türkiye genelinde sanayi sektörünün ciroları 2017 yılında yüzde 27

13 Şubat 2018 14:13

İstanbul, 13 Şubat  (DHA) –  Türkiye genelinde sanayi sektörünün ciroları 2017 yılında yüzde 27.2 arttı. 
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2017 yılında cirolar; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 20.4 ve imalat sanayi sektöründe yüzde 27.4 arttı.
Sanayi ciroları, Aralık\'ta aylık bazda ise yüzde 1.5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; cirolar Aralık\'ta aylık bazda, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4.4 ve imalat sanayi sektöründe yüzde 1.4 arttı.
Sanayide cirolar, geçen yılın son çeyreğinde ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29.3 ve üçüncü çeyreğe göre de yüzde 8.3 arttı. TÜİK\'ten yapılan açıklamaya göre, Ciro Endeksleri, 2018 yılı Ocak ayı haber bülteni ile beraber 2015 temel yıllı ve idari kayıtlara dayalı olarak güncellenecek. (Grafik)

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