Sanayide cirolar % 11,5, siparişler % 13,6 azaldı

Sanayide cirolar ve siparişlerdeki gerileme hız kesmiyor. Aylık Sanayi Ciro Endeksi, ocakta 2008'in aynı dönemine göre yüzde 11,5, sanayi sipariş endeksi ise yüzde 13,6 azaldı.



Siparişlerdeki keskin düşüş şubatta sanayi üretimi rakamlarında da yüzde 18 civarında daralma beklentilerini güçlendirdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı sanayi ciro ve sipariş endekslerini dün açıkladı. Buna göre madencilik ve taşocakçılığı ile imalat sanayii kısımlarında bulunan ve sanayi üretim anketinin kapsamına giren işyerlerinden 2005=100 temel yıllı oluşturulan sanayi ciro endeksi, yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 azalarak 121.1 oldu. Sanayinin alt sektörleri düzeyinde, ocakta geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı endeksi yüzde 3,6 artarak 169.9'dan 176.0'a yükselirken imalat sanayii endeksi yüzde 11,9 azalarak 136.1'den 119.9'a düştü.



Bir önceki aya göre sanayi ciro endeksi yüzde 7,7 düşerken, aynı dönemde en fazla düşüş yüzde 43,3 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında görüldü.



Ana Sanayi Grupları sınıflamasına göre yılın ilk ayında en fazla düşüş yüzde 27,3 ile sermaye malı imalatında görüldü. Bunu yüzde 24,9 ile dayanıklı tüketim malı imalatı izledi. İmalat sanayiinde en yüksek düşüş yüzde 54,3 ile büro makineleri ve bilgisayar imalatında gerçekleşti. Bunu, yüzde 45 ile otomotiv, yüzde 30,2 ile kokkömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.



İmalat sanayiinde siparişle çalışan faaliyetlerde bulunan ve sanayi üretim anketinin kapsamına giren işyerlerinden, 2005=100 temel yıllı oluşturulan sipariş endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 azalarak 121.2 oldu. En fazla düşüş yüzde 28,6 ile dayanıklı tüketim malı imalatında yaşandı. Bunu, yüzde 28,3 ile sermaye malı imalatı izledi.

