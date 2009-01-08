Sanayide çarklar dönmüyor

Sanayi üretimi Kasım ayında yüzde 13.9 geriledi ve 2001’den bu yana en büyük düşüş gerçekleşti.



Küresel krizin etkisiyle ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretiminden kötü veriler gelmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında sanayi üretimi yüzde 13.9 azaldı. Sanayi üretiminde Kasım 2001’den beri en büyük düşüş yaşandı.



Üretim madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.9 artarken, imalat sanayi sektöründe yüzde 15.5 azaldı. Elektrik, gaz ve su sektöründe de üretim yüzde 4.7 düşüş kaydetti.



Dört aydır geriliyor



Sanayi üretiminde yedi yıl aradan sonra ilk defa dört ay üst üste küçülme görüldü. Üretim Ağustos’ta yüzde 4.1, Eylül’de yüzde 5.2 ve Ekim’de yüzde 8.5 azaldı. Büyümenin üçüncü çeyrekte eksi olması bekleniyor. Dördüncü çeyreğin ilk iki ayı olan Ekim ve Kasım’da yaşanan düşüş de ekonomide daralma olacağını ortaya koyuyor.



En büyük düşüş sermaye malı ithalatında



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek düşüş yüzde 29.1 ile sermaye malı imalatında görüldü. Ara malı imalatı yüzde 16,9, dayanıklı tüketim malı imalatı yüzde 8.7, dayanıksız tüketim malı imalatı yüzde 6 düşüş oldu.



Otomotivde üretim yüzde 41 azaldı



İmalat sanayi alt grupları incelendiğinde, en yüksek düşüş oranı yüzde 41.2 ile motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatında gerçekleşti. Onu, yüzde 27.2 ile tıbbi, hassas aletler ile saat imalatı ve yüzde 25.7 ile ana metal sanayi imalatı izledi.



