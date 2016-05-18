Şubat ayı istihdam verilerine göre 2016 yılında sanayi sektöründe çalışan sayısında azalma olduğu belirtildi. 2015 Ekim ayı verilerine kıyasla sanayi istihdamı talebinde düşüş olurken, istihdam oranında 2 bin’lik fark yaşandı. İşsizlik oranının ise sabit kaldığı belirtildi.

İşsizlik oranı sabit kalmasına rağmen sanayinin istihdam kaybı içerideki talep daralmasının ve ihracattaki duraklamanın sanayi kesimindeki olumsuz etkisini ortaya koyuyor.

Milliyet’ten Görgün Uras’ın derlediği rakamlara göre, iş arayanların 738 bini hizmet sektörü, 124 bini inşaat sektörü, 93 bini ise tarım sektöründe istihdam edildi. 3 milyon 600 bin kişinin istihdam edildiği kamu sektöründe ise 185 bin artış gerçekleşti.

Uras’ın “Sanayide çalışan sayısı azalıyor” (18 Mayıs 2016) başlıklı yazısı şöyle;

Şubat ayı istihdam rakamları açıklandı. Mayısın ortasındayız. İki buçuk ay önceki verilere bakarak istihdamda olan biteni değerlendirmek çok zor.

Bizde istihdam rakamları açıklandığında genelde bir önceki yılın aynı ayındaki verilerle karşılaştırma yapılıyor. İşsiz sayısı ve işsizlik oranı dışındaki veriler gündeme gelemiyor.

- Sadece 2015 Şubat ayı ile 2016 Şubat ayı verileri karşılaştırılacak olursa, Türk ekonomisi çalışmak isteyenlere iş yaratmaya devam ediyor.

- Şubat ayları arasındaki aylardaki istihdam verileri ise, 2015 Ekim ayından bu yana toplam istihdamda gerileme olduğunu, sanayideki toplam istihdamın ise her ay azalmaya başladığını haber veriyor.

- 2015 Şubat verileri ile 2016 Şubat verilerine göre, çalışmak isteyen sayısı 877 bin artarken 880 bin kişiye iş bulmuş durumda.

- Çalışan sayısı 25 milyon 578 binden 26 milyon 456 bine yükseldi.

- İşsiz sayısı geçen şubat 3 milyon 226 bin iken, bu şubat 3 milyon 224 bin. İşsiz sayısı artmadı.

- Çalışmak isteyenlerin sayısı (işgücü) 877 bin artarken, işsiz sayısı sabit kaldığı için de işsizlik oranı yüzde 11.2’den yüzde 10.9’a geriledi.

Bu tablo güzel bir tablodur. Ama unutmayalım, bu tablo sadece 2015 yılı şubat ayı ile 2015 yılı şubat aylarındaki durumu yansıtıyor.

Aylık değişim önemli

İki yılın şubat verilerini karşılaştırmaktan öte, bu iki şubat arasındaki aylarda istihdamda neler olduğunu izlemek gerekir. Aylar itibarıyla nasıl bir değişim var? Hangi sektörlerde iş imkânı artıyor, hangilerinde azalıyor?

2015 Ekim ayından 2016 Ocak ayına kadar aylık istihdam rakamları devamlı gerileme gösteriyor. İstihdamda önemli azalma ortaya çıktı. Örneğin, 2016 Ocak ayı istihdamında 227 bin gerileme vardı. Şubatta istihdamdaki kanama durdu. 181 bin ek istihdam imkânı ortaya çıktı.

2015 Ekim ayından bu yana sanayide istihdam artmıyor. Devamlı geriliyor. Sanayide işten çıkarmalar var. Diğer sektörlerde istihdam artışı olduğu için sanayideki istihdam kaybı dikkatten kaçıyor.

Halbuki sanayi istihdamı çok önemlidir. Sanayinin istihdam kaybı içerideki talep daralmasının ve ihracattaki duraklamanın sanayi kesimindeki olumsuz etkisini ortaya koyuyor.

Toparlanma şart

2015 Ekim ayından 2016 Şubat ayına son 5 ayda sanayide toplam istihdam daralması 135 bini buldu.

Sanayide istihdam kaybı şubat rakamlarına da yansımış durumda.

2015 Şubat ayı ile 2016 Şubat ayı istihdam rakamları arasında toplam 880 bin artış gerçekleşirken, sanayi istihdamı bu şubat ayında geçen şubat ayının 75 bin gerisinde kaldı.

2015 Şubat-2016 Şubat ayları verilerine göre, iş arayanların 738 bini hizmetler kesiminde, 124 bini inşaat sektöründe, 93 bini tarımda iş buldu.

Hizmetler sektöründe kamunun (devletin) iş yaratma gücü önem taşıyor. 2015 yılı ilk 3 aylık dönemi ile 2016 yılı 3 aylık dönemi arasında kamu kesimi istihdamında 185 bin artış gerçekleşti.

Kamu kesimi 3 milyon 600 bin kişiye iş imkânı sağlıyor. Kamuda çalışanlar, sanayide çalışan 4.9 milyonun yüzde 75’i dolayında.

Sanayi üretiminde artış ve büyüme gecikirse, işsizlik sorunu büyür. O nedenle, ekonomide toparlama önemli.