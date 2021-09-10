Sanayide bir ayda 287 bin kişi işsiz kaldı

T24 Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Temmuz ayı istihdam verilerinde, Haziran sonunda kalkan işten çıkarma yasağının etkili olduğu görüldü.

Kapasite kullanım oranı Temmuz ayında imalat sanayinde yüzde 0.1 artarak yüzde 76.7 seviyesine çıktığı ve bu ay ihracat da yüzde 10’dan fazla artış gösterdiği halde, sanayide 287 bin kişi işsiz kaldı.

Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet sektöründe 454 bin kişi arttı. İnşaat sektöründe ise 60 bin kişi azaldı.

Koronavirüs salgınıyla beraber Nisan 2020’de başlayan işten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamaları 1 Temmuz itibarıyla sona ermişti.