Sanayiciyi kuyudan çıkaracak ip yatırım indirimi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, küresel krizin Türk sanayisini derin bir kuyuya attığını, şimdi kendilerine uzatılacak bir ip beklediklerini belirterek, "Bu ip, yüzde yüz yatırım indirimidir" dedi.



Ankara Sanayi Odası üyelerinin düzenli olarak gerçekleştirdiği anketin Mart 2009 sonuçlarını yaptığı yazılı açıklamayla değerlendiren Özdebir, Ankara sanayinde daralmanın Mart ayı sonunda da devam ettiğini belirtti. Ankette Mart ayında Aralık ayına göre üretimlerinin azaldığını belirten üyelerin oranının 1,5 puan artarak yüzde 54,4'e, iç satışların azaldığını belirtenlerin oranının 3,3 puan artarak yüzde 60,2'ye çıktığını ifade eden Özdebir, üyelerden, ithalatın azaldığını belirtenlerin oranının ise 0,7 puan artarak yüzde 49,3'e yükseldiğini kaydetti. Ankara Sanayi Odası üyelerinin, duran talebi fiyatları indirerek canlandırmaya çalıştığını belirten Özdebir, ancak fiyat indirimlerine rağmen stokların artmaya devam ettiğini ifade etti. Özdebir, tüm bu olumsuz gelişmeler sonucu Ankara sanayinde istihdam kaybının devam ettiğini bildirdi.



Ankara sanayinin durumunun ülke genelinden farklı olmadığını belirten Özdebir, şu görüşleri kaydetti:



"Küresel kriz sanayimizi derin bir kuyuya atmıştır. Şimdi, bize uzatılacak bir ip bekliyoruz. Kimsenin bizi çekmesine gerek yok, biz kendimiz tırmanırız. Yeter ki bir ip uzatılsın. Ankara Sanayi Odası olarak önerdiğimiz KDV-ÖTV indirimleri tüketici harcamalarında bir canlılık yaratmış, kısa çalışma istihdam kaybını sınırlı da olsa frenlemiştir. Şimdi yatırım harcamalarını canlandıracak bir ip istiyoruz: Bu ip, yüzde yüz yatırım indirimidir. Küresel krize rağmen yatırım yapmak isteyen, ancak belirsizlikler nedeniyle yatırım kararlarını erteleyen sanayiciler vardır. 2009 yılında yapılacak yatırımlara yüzde yüz yatırım indirimi getirilmesi halinde bu yatırım kararları öne çekilecek ve yatırım harcamalarındaki artış talepteki ve istihdamdaki kaybı frenleyerek ekonominin toparlanmasına katkı sağlayacaktır."



ASO Başkanı Özdebir, krizden çıkışta beklenti yönetiminin büyük bir önem taşıdığını, ekonomi yönetiminin ne yazık ki bu konuda başarılı bir görünüm sergilemediğini ifade etti. Kriz sona erdiğinde, küresel finansal piyasalardan borçlanma imkanlarının eskisi gibi olmayacağını belirten Özdebir, bu nedenle, ekonomik politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini ve ekonomik büyümenin finansmanı için iç tasarrufu artıran, kaynak israfını engelleyen, yerli üretime dayanan, istihdam dostu ekonomik politikalar geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

