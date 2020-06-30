Sanayicinin doğalgazına indirim yapılırken vatandaşa yapılmamasının sebebi ne?

BOTAŞ'ın Temmuz Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi’nde konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatını değiştirmezken sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirime gitmesi tartışma doğurdu.

Enerji Günlüğü sitesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara, vadandaşa indirim yapılmamasının sebebinin konutlarda satılan doğalgazın fiyatları zaten sübvansiyonlu olması olduğunu belirtti. Kara, “Yani ayrıntılara boğulmadan söyleyelim, konut gazı BOTAŞ’ın birim başına maliyetinin oldukça altında bir fiyattan satılıyor” dedi.

Petrol fiyatı gerileyince...

Sanayici ve santrallere yapılan indirimin arkasında ise petrol fiyatlarındaki gerileme yattığını belirten Kara, “Çünkü Türkiye’nin uzun vadeli kontratlara bağlı olarak belirlenen ve boru hatlarından aldığı doğalgazın fiyatları uluslararası petrol fiyatlarına endeksli. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüş ve yükselişler doğalgaz fiyatlarına 3-6 aylık gecikmeyle yansıyor. Yani bugünkü doğalgaz fiyat indirimleri, petrol fiyatlarında yılbaşından itibaren yaşanan gerilemenin yansımaları oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yılbaşında fiyatı 60 dolarlar civarında bulunan ham petrolün varil fiyatının hızla gerileyerek 30 doların altına indiğini belirten Kara, şunları yazdı:

“Dolayısıyla gösterge petrol (brent) fiyatlarının yılbaşında 60 dolar seviyesindeyken bir ara 25 dolarlara kadar gerilemesine dayalı olarak Türkiye’de sanayicilere satılan doğalgazın satış fiyatlarında yüzde 9.7 ile yüzde 12.5 arasında indirime gidilmesinde şaşılacak bir durum yok. Yani bu ekonomi yönetiminin sanayiciler Covid 19 salgını sürecinde çok sıkıntı yaşadılar, o yüzden kendilerine destek olalım yaklaşımıyla alınmış bir indirim kararı değil, olağan prosedürün bir yansıması. Hatta sanayiciler ve doğalgaz santrali işletmecileri ‘Petrol ve buna bağlı olarak uluslararası piyasalarda doğalgaz fiyatları bu kadar düşmüşken, yüzde 9.7-12.5’lik indirimle yetinmemizi niye bekliyorsunuz’ diye sorsa yeridir.”