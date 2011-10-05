-Sanayiciden uyarılar İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ''Eğer bir yandan küresel krizin yeni dalgasını bekliyor, diğer yandan da küresel ekonomide bir dönüşüm dönemine tanıklık ediyorsak bu şekilde devam etmek bize zarar verecektir'' dedi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı'nın açılışında konuşan Boyner, bir türlü, yapısal problemlere yapısal çözümlerin ancak ilaç olacağı gerçeğinin tam olarak anlatılamadığını ya da biraz görmezden gelindiğini söyledi. Avrupa'nın içinde bulunduğu krizin her aşamasında karar vermekte ne kadar zorlandığını, krizi hep bir adım geriden takip ettiğini tırnaklarını kemirerek izlediklerini dile getiren Boyner, ''Bu konjonktürde giderek netleşen soru, Almanya'nın üzerine düşen sorumluluğu kerhen bile olsa sonunda üstlenip üstlenmeyeceğidir. Buna verilecek cevap hem Avrupa'nın geleceği hem de bizim açımızdan önemlidir'' dedi. Tüm dünya örneklerinden de görüleceği üzere her açığın, nasıl finanse edilirse edilsin sorun olduğunu veya bir gün sorun olarak karşıya çıkacağını belirten Boyner, ''Dolayısıyla orta dönemde, avro krizinden de ders alarak, bir tür mali kural anlayışının benimsenmesinde yarar görüyoruz'' diye konuştu. Boyner, Türkiye'yi, içinde bulunulan konjonktürde karşı karşıya kaldığı veya orta vadede karşılaşılması muhtemel sorunlara karşı, emniyetli bir konuma taşıyacak olan atılımın mikro reform ajandası olduğunu vurguladı. Türkiye'nin dış politikadaki kamuoyunun artık yalnızca ülke sınırları içinde olmadığına işaret eden Boyner, ''Geçen yıla kıyasla bu yıl neredeyse tüm komşularımızla sorunlarımızın arttığını görüyoruz. İlişkilerimizin dili sertleşiyor.''