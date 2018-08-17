Sanayici ve KOBİ'lere 16 maddelik destek paketi 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesinde sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıklayarak, \"Yeni Ekonomi Modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz\" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hafta başında başlattığı sanayiciler, KOBİ\'ler ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmalarını sağlamak amacıyla Destek ve Önlem Çalışmasını bitirdi. Parasal genişlemeye yol açmadan ve sıkı maliye politikalarına uyumlu şekilde hazırlandığı belirtilen 16 maddelik destek ve önlem paketini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Türkiye\'ye karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayici ve teknoloji girişimcilerinin olumsuz etkilenmemesi için 16 maddelik yeni bir destekleme paketi hazırladıklarını bildirdi. Mustafa Varank, \"Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayicilerimizin ve teknoloji girişimcilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için yerlileştirme adımlarımızı ve milli teknoloji hamlemizi hızlandırıyoruz. Sektörün taleplerini de dikkate alarak, yeni ekonomi modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz\" diye konuştu.

16 MADDELİK DESTEK VE ÖNLEM PAKETİ

Yerlileştirme Programı:

\"Sanayide ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 ürün grubun; teknoloji seviyesi, ithalat içindeki payı, uluslararası pazar ve rekabet potansiyeli ile ülkedeki üretim yetenekleri dikkate alınarak bakanlık tarafından incelendi. Bu inceleme doğrultusunda, minimum 30 Milyar dolarlık ithalata karşılık gelen öncelikli ürün gruplarının yerlileştirilmesi çalışmaları başlatılıyor.\"

Yerli ürünlere fiyat avantajı:

\"Orta ve yüksek teknoloji ürün grupları için kamu ihalelerinde yerli ürünlere yüzde 15 zorunlu fiyat avantajı tebliğinin etkin şekilde uygulanması için takip mekanizması oluşturuluyor.\"

Sanayi İşbirliği Projelerinin etkin bir şekilde uygulanması:

\"Kamu ihalelerinde yenilik, yerlileştirme ve teknoloji transferini sağlayacak, Sanayi İşbirliği Projelerinin yaygın ve etkin bir şekilde uygulanması için destek ve takip mekanizması oluşturacak.\"

Haksız rekabetin önüne geçilmesi:

\"İthal sanayi ürünlerinin can, mal, çevre güvenliği ve kalite açısından denetimi özenle gerçekleştirecek, yerli üreticinin haksız rekabete maruz kalması önlenecek.\"

OSB\'lerde bedelsiz arsa tahsisi:

\"Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım yapacaklar için bedelsiz arsa tahsisi uygulamasının kapsamını genişletilecek.”

Teşvik belgeli yatırımcılara arazi tahsisi:

\"Yatırım teşvik belgesi almış firmaların yatırım yeri bulma süreçlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığııyla protokol imzalayarak hızlandırılıyor.\"

Yerel potansiyelin harekete geçirilmesi: \"Yerel potansiyeli harekete geçirmek ve refahın tüm yurda dengeli yayılmasını sağlamak amacıyla, Kalkınma Ajansları üzerinden yaklaşık bin 500 projeye 500 milyon TL destek sağlanacak.\"

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine yeni destekler: \"Yıl sonuna kadar, Teknoloji Geliştirme Bölgelerine toplam 100 Milyon TL destek verilecek. Tamamlanma aşamasına gelen teknoparklara öncelik vererek, faaliyete geçmelerini hızlandırılacak.\"

Reel sektörün rekabet ve yenilikçilik kabiliyetinin artırılması: \"Bakanlık tarafından AB fonları desteği ile yürütülmekte olan Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı kapsamında, yaratıcı sektörler ve girişimcilik alanlarında 60 milyon Avro\'luk fon yatırımcıların hizmetine sunulacak.\"

Ar-Ge desteğine kur farkı düzenlemesi: \"TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programında yer alan 500 bin TL proje bütçesi üst sınırı 600 bin TL\'ye çıkarılacak. TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği programında proje destek üst sınırları 200 bin TL\'ye çıkarılacak. TÜBİTAK Sanayi Destekleri kapsamında kur farkı dolayısıyla oluşacak maliyet artışlarına destek olunacak.\"

Ar-Ge\'nin ticari ürüne dönüşmesi: \"Ar-Ge sonucunda çıkan ürünlerin üretim ve ihracatını desteklemek amacıyla 50 Milyon TL üretim yatırım desteği sağlanacak.\"

Temel bilimler mezunlarına istihdam desteği:

\"Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunlarına aylık brüt asgari ücret tutarında destek verilecek. Bu amaçla, yıl sonuna kadar 15 Milyon TL\'lik destek firmalara aktarılacak.\"

KOSGEB\'in alacaklarının ertelenmesi ve KOBİ\'lere ihracat desteği: \"KOSGEB\'in geri ödemeli destekler kapsamında KOBİ\'lerden 2018 yılında tahsil etmesi gereken alacaklarını 2019 yılına erteleyecek. KOBİ\'lerin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası pazara açılmalarının kolaylaştırılması amacıyla işletme başına 300 bin TL\'ye kadar destek verilecek.\"

Yatırım teşvik belgesi başvuru ücretlerinin kaldırılması: \"Yatırımcının üzerindeki bürokratik yükü hafifletmek amacıyla yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırılacak.\"

TSE hizmet ücretlerinde %25 indirim yapılması ve TSE alacaklarının yeniden yapılandırılması:

“Sanayicinin rekabet gücünü artırmak amacıyla, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TSE, TSE K, Hizmet Yeri Yeterlilik (HYB), Helal Yönetim Sistemleri uygunluk belgeleri belgelendirme ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılacak. İhracatçının rekabet gücünü artırmak amacıyla, ihracat uygunluk değerlendirme ve belgelendirme hizmet ücretlerinde de %25 indirim uygulanacak. Türk Standardları Enstitüsü\'nün vadesi geçmiş ve icra takibi başlatılmış alacaklarını yeniden yapılandırılacak.\"

Patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde %25 indirim yapılması:

\"Girişimci ve yatırımcının fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla; Türk Patent ve Marka Kurumu\'nun patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerini yüzde 25 indirilecek. Patent, marka ve tasarımla ilgili gecikme cezalarındaki kurum payları yeniden yapılandırılacak.\"