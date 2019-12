-Sanayici maliyet değerlendirmesini erken buldu İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Kudret Önen, yerli otomobil konusunda ''Maliyetlerin yüksekliğini ve düşüklüğünü değerlendirmek için henüz çok erken'' değerlendirmesini yaptı. Önen, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı sırasında gazetecilerin yerli otomobile ilişkin sorularını yanıtladı. Önen, OSD'nin, yerli otomobilin Türkiye'deki şansını değerlendiremeyeceğini belirterek, Derneğin, yerli otomobil konusundaki görüşlerini bir rapor halinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunduğunu hatırlattı. Bakanlığın bunları değerlendirdiğini dile getiren Önen, şunları kaydetti: ''Maliyetlerin yüksekliğini ve düşüklüğünü değerlendirmek için henüz çok erken. Yerli otomobil nedir, bir tarif var, burada da maliyetler var. Siz bu tarifi değiştirdikçe buradaki maliyetler de değişir. Onun için yavaş yavaş bu konu incelenecek. Yerli otomobilin tarifi yapılacak, onun karşısında da yatırımlar çıkacak. Belli bir proses içindeyiz, acele etmemek lazım. Böyle yatırımları filan değerlendirmek için çok erken...'' -Ali Kibar- Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kibar da Türkiye'nin üretmeye hedeflediği yerli otomobilin vergi ve teşvik öncesi 20-25 bin liralık fiyatına ilişkin, şu anda piyasada bu fiyatlara araçların satılabildiğini kaydetti. Kibar, bu fiyatlara otomobil tüketicisine neyin verildiğinin önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: ''20-25 bin lira seviyesinde ne tip, ne standartta, ne kategoride ne opsiyonları olan bir araç veriyorsunuz. Yalın bir araç veriyorsanız başka. Opsiyonlar içindeki optimum kullanıma uygun nitelikler neler onlar çok önemli. Otomotiv sektöründe önemli bir miktarda vergiler var. Bu vergiler ÖTV, KDV anahtar teslimi 20-25 bin liralık bir rakamdan bahsederseniz bunun ne kadarının vergi olduğunu iyi algılamak lazım. Uluslarararası taahhütlerimiz var. Buralarda neler yapabiliyoruz ne yapma konusunda sapmalarımız oluyor. Bu sapmaları nasıl yapabiliyoruz tarafları da çok önemli.'' Yerli otomobil projesinini nasıl konumlandırıldığının çok önemli olduğunu vurgulayan Kibar, ''Siz her şeyini ben yapacağım diye ortaya çıkarsanız böyle bir şey yok. Bazı belirli prototiplerden geliştirerek, belirli bir takım teknoloji know how birikimlerinden istifade ederek yaparsanız sorun olmaz'' dedi.