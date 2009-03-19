T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

‘Sanayici de elini taşın altına koymalı’

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç, tek taraflı fedakârlık olamayacağını, sanayicinin de elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti.

19 Mart 2009 02:00

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç, tek taraflı fedakârlık olamayacağını, sanayicinin de elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti.

Özgenç, yazılı açıklamada, krizin en büyük etkisinin KOBİ'lere olduğunu, tüketimin azaldığını, stokların yığıldığını, tam zamanlı çalışan işletmelerin küçülme yoluna gittiğini kaydetti.

İnşaat, tekstil ve otomotiv sektöründe krizin etkileri hissedilmeye başlanınca hükümetin KDV ve ÖTV'de 2-3 ay için indirim yaptığını anımsatan Özgenç, şunları kaydetti:

"Yerinde fakat dar kapsamlı bir karar. Muhakkak etkisi olacaktır. Yalnızca inşaat, beyaz eşya ve otomotiv sektörüne bu indirimleri sağlamak yetmiyor, diğer sektörlerde sıkıntılıdır. Şimdi herşey zincirleme durdu bundan dolayı iyileşme yapılacaksa diğer sektörlere de yapılmalı. Diğer sektörlerde canlanacak ki ürettiğini satabilsin. Demek istiyoruz ki sadece inşaata, beyaz eşyaya, otomotive yapılan KDV ve ÖTV indirimleri tek başına yeterli değildir.

Kamu idaresi üzerine düşeni yapmıştır. İşletmeler de elini taşın altına koymalıdır ki bu sektörlerde iş yapan sanayicilerin de kar oranlarından en az yüzde 10 fedakarlık ettikleri zaman piyasaları hareketlendirecek cazip indirim sağlanmış olsun."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24