‘Sanayici de elini taşın altına koymalı’

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç, tek taraflı fedakârlık olamayacağını, sanayicinin de elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti.



Özgenç, yazılı açıklamada, krizin en büyük etkisinin KOBİ'lere olduğunu, tüketimin azaldığını, stokların yığıldığını, tam zamanlı çalışan işletmelerin küçülme yoluna gittiğini kaydetti.



İnşaat, tekstil ve otomotiv sektöründe krizin etkileri hissedilmeye başlanınca hükümetin KDV ve ÖTV'de 2-3 ay için indirim yaptığını anımsatan Özgenç, şunları kaydetti:



"Yerinde fakat dar kapsamlı bir karar. Muhakkak etkisi olacaktır. Yalnızca inşaat, beyaz eşya ve otomotiv sektörüne bu indirimleri sağlamak yetmiyor, diğer sektörlerde sıkıntılıdır. Şimdi herşey zincirleme durdu bundan dolayı iyileşme yapılacaksa diğer sektörlere de yapılmalı. Diğer sektörlerde canlanacak ki ürettiğini satabilsin. Demek istiyoruz ki sadece inşaata, beyaz eşyaya, otomotive yapılan KDV ve ÖTV indirimleri tek başına yeterli değildir.



Kamu idaresi üzerine düşeni yapmıştır. İşletmeler de elini taşın altına koymalıdır ki bu sektörlerde iş yapan sanayicilerin de kar oranlarından en az yüzde 10 fedakarlık ettikleri zaman piyasaları hareketlendirecek cazip indirim sağlanmış olsun."

