Sanayici de bedava kömür istedi

Doğalgaz ve elektrik zamları tekstilciyi kömüre döndürdü. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Gülle, tekstilcinin 500 bin euro verip doğalgaz kazanını kömüre dönüştürdüğünü, kazancılarda 6-7 aylık sıra olduğunu belirtirken, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çapkınoğlu, “Bedava kömür bize verilsin. Vatandaşa aşı, işi biz verelim” önerisini yaptı



Yüzde 82.5’i bulan doğalgaz zammı yüzünden sistemlerini yeniden kömüre döndüren tekstilciler, vatandaşa aş ve iş sağladıkları için hükümetin kendilerine de bedava kömür vermesini istedi.



İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracaçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, tekstilcinin 500 bin euro verip doğalgaz kazanlarını kömüre dönüştürmeye başladığını, kazancıların 6-7 aylık siparişlerinin dolduğunu belirtirken, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çapkınoğlu, “Vatandaşa hibe edilen kömürün değeri 1 milyar doları buluyor. İnsanların kömür ihtiyacını geçici olarak karşılayabilirsiniz ama işsiz kalan insanın bir sürü ihtiyacı var. Vatandaşa dağıtılan kömür bize verilsin,vatandaşa aşı, işi biz verelim” önerisinde bulundu.



Kendi tesislerinde de yakında kömüre döneceğini belirten Çapkınoğlu, sanayicinin kazandığını yine sanayiye yatırdığını, “Zuladaki paralarını kullansınlar” söylemlerinin yanlış olduğunu vurguladı.



Yüzde 100 oy almalıyız



Çapkınoğlu, “Sanayici işçisine her vardiya yemek veriyor. Evden işe, işten eve taşıyor. Kullandığı elektiğin yüzde 13’ü de kamuya destek için gidiyor. Sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası, gelir vergisi ödüyoruz. Sanayiciler olarak bir parti kursak yüzde 100 oy almamız lazım” dedi.



İsmail Gülle de, Çorlu’daki tekstil terbiye fabrikalarının yarısının kömüre döndüğünü belirterek, “1 metreküp buhar üretme maliyeti kömürle 20 YTL, doğalgazla 60 YTL. Son zamlarla 250-300 bin YTL’ye buhar üreten bir firma, kömürle bunu 100 bin YTL’ye mal ediyor. Hükümet 5 yıl elektriğe zam yapmamakla övündü. Petrolün 150 dolara çıktığı dönemde yapılmayan zammın 50-60 dolara indiğinde yapılmasını anlamlı bulamıyoruz. Krizde böyle bir zam kriz yönetiminde beceriksizlik olduğunu gösteriyor” diye konuştu.



İhracat düşüyor



İTHİB Başkanı İsmail Gülle, kriz ortamında bankaların kredileri geri çağırdığını ve yeni talepleri karşılamadığını söyledi. Gülle, olumsuzlukların zincirleme olarak birbirini etkilediğini belirterek, “Yıllardır ihracatta artış açıkladık. Ancak 19 Ekim itibarıyla ihracattaki düşüş yüzde 22’leri buldu. Yıl sonu ihracat hedefimiz 7.4 milyar dolardı ama 7 milyar doları bulabileceğiz” dedi.



IMF ile anlaşın, derhal Kriz Finansman Kurulu oluşturun



İTHİB yönetimi hükümetin kriz ortamında sanayi için atması gereken adımları şöyle sıraladı:



* Bütün sektörlerin beklentisi IMF ile bir an önce anlaşma yapılması. Bu konuda bir an önce adım atılsın.



* Kriz Finansman Kurulu oluşturulsun, Merkez Bankası ve diğer kurumlar eşgüdümle çalışsın.



* Doğalgaz ve elektrik zamları geri alınmalı, tüm sigorta maliyetlerinde 2009’a istinaden yüzde 25 indirim yapılmalı.



* Teşvik kapsamına giren illere 2 sene içinde gitme taahhüdü veren firmalar teşvikli illerin olanaklarından yararlandırılsın.



* Tekstil yatırımlarını teşvikli bölgelere gelmesini teşvik edecek ve taşınma lojistiğini fonlayacak uzun vadeli ve 0 faizli kredi paketi oluşturulsun.



* Durgunluğa karşı pazarlama aktivitelerini artırmak amacıyla yurtdışına yönelik pazarlama maliyetlerinin yüzde 80’i 2009’a mahsus desteklensin.



* Bankalarla sektör arasındaki kredi sorunlarına acilen çözüm bulunmalı.