Sanayi ve ticarette cirolar kasımda yüzde 40'tan fazla büyürken; inşaat ve hizmetler yerinde saydı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam ciro endeksi kasım ayında yıllık bazda yüzde 38,9 arttı.

Alt kategorilere bakıldığında özellikle sanayi ve ticaret sektörlerinin canlı olduğu görülüyor. Sanayi sektörü ciro endeksi kasımda yüzde 46,2, inşaat ciro endeksi yüzde 16,6, ticaret ciro endeksi yüzde 44,6, hizmet ciro endeksi yüzde 16 artış gösterdi.

Perakende satış hacmi yüzde 11.9 arttı

Yine TÜİK'e göre perakende satış hacmi ise Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artış sağladı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,5 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre perakende satış hacmindeki artış ise yüzde 2,2 oldu. Kasımda aylık bazda otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,7 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3 azaldı.