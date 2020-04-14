Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapılanmasında değişiklik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ın teşkilat yapılanmasında değişiklikler yapılarak, 3 genel müdürlük birleştirilerek dönüştürüldü, 2 yeni genel müdürlük kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Milli Teknoloji Hamlesi" mevzuata girerken, çalışmaları yürütmek üzere Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu.

Genel Müdürlük, Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla iş birliği içinde, teknoloji geliştirme, bireylerin, işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak.

Ayrıca, Bakanlık bünyesinde kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü de bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri gibi alanlarda Türkiye'nin kapasitesini artırmak amacıyla ulusal ve küresel gelişmeleri izleyecek. Bu Genel Müdürlük, ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak Türkiye'nin sınai, teknolojik gelişimi, yıkıcı teknolojilerin etkileri, dijital ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye ekonomisine etkilerini analiz edecek.

Bakanlıkta 3 genel müdürlük dönüştürüldü

Öte yandan, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü dönüştürülerek, yerine "Sanayi Genel Müdürlüğü" kuruldu.

Metroloji ve Standardizasyon ile Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi genel müdürlükleri tek çatı altında toplanarak "Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü" oluşturuldu.

Bakanlığın, Personel ile Destek Hizmetleri Dairesi başkanlıkları yeni kurulan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlandı.