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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan kolonya kararı

Bakan Varank, benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alındığını açıkladı

13 Mart 2020 09:14

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alındığını açıkladı. Böylece petrol rafinerilerinde etanol talebi azalacak. Koronavirüs (Kovid-19) karşı yüksek talep gören kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak. Kolonya ve dezenfektan üretimi de artacak.

Bakanlık, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretim ile karşılaması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) talepte bulundu. Talebi değerlendiren EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran’a kadar askıya aldı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu kararla benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına kalktığını ifade ederek, “Böylece rafinerilerin biyoetanol talebi azalacak. Koronavirüs'üne karşı kullanılan, son günlerde yoğun talep gören el dezenfektanları ve kolonyaların üretiminde kullanılan ve çoğunlukla ithal edilen etil alkolün yerli üretimi artacak. Biyoetanol üreten fabrikalar artık etil alkol üretecek” dedi.

"Fiyat spekülasyonunun önüne geçilecek”

Varank, üreticilerle görüştüklerini, sorunu başta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere tüm taraflarla masaya yatırdıklarını anlatarak, “Nihai aşamada talebimizi EPDK’ya ilettik. Onların da çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde piyasanın işleyişini düzeltecek etkin ve güçlü bir adım atıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte hem virüsten etkin şekilde korunmak için kullanılan dezenfektanların üretimi artacak hem de fiyat spekülasyonunun önüne geçilecek” dedi.

Bu düzenleme ile önemli bir ithal girdisi olan etanolün, Türkiye’deki şeker fabrikalarında da üretiminin mümkün hale geldiğini vurgulayan Varank, “Yani ithalat yerine, artık yurt içindeki kapasiteyi daha etkin kullanabileceğiz. Bu sayede, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı kırılganlığımız azalacak. Üretimdeki artış, piyasada artan talebi dengeleyecek. Bu ürünlerin fiyatında sağlanacak istikrarla birlikte, spekülatörlerin oyunları bozulmuş olacak” diye konuştu.

 

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