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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Uzay ve havacılık sanayimizi güçlendirecek teknolojileri Birleşik Krallık ile geliştirebiliriz

"İş birliği, AB pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu korumada önemli"

16 Şubat 2021 16:09

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ile Birleşik Krallık'ın, ekonomi, bilim, teknoloji alanlarındaki iş birliği, AB pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu korumada önemli" dedi.

Varank, video konferansla katıldığı Birleşik Krallık Teknoloji Haftası etkinliğinde yaptığı konuşmada "Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanlarında Birleşik Krallık ile önümüzdeki dönemde yeni işbirlikleri hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakan, "Uzay ve havacılık sanayimizi güçlendirecek, uzaya bağımsız erişim sağlayacak tesis ve teknolojileri Birleşik Krallık ile geliştirebiliriz" ifadesini kullandı.

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