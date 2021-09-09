T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Varank: Bir aksilik olmazsa 2022'nin sonunda Türkiye'nin Otomobili'nin seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız

09 Eylül 2021 10:03

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'yerli otomobil' için  "İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili'nin seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız." açıklamasını yaptı. 

Varank, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde Tuz Gölü'nde düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması'nı izlemek için geldiği Aksaray'da, konuştu. 

"Takvimde bir değişiklik gözükmüyor"

Varank, Geçen 3 yılda otomobil üretim sürecinde önemli aşamalar katedildiğini dile getirdi. Varank şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin Otomobili Projesi'nde şu anda her şeyin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Varank, "Biliyorsunuz fabrikamızın inşaatı başlamıştı. İnşaat son hızda devam ediyor. 2022 yılının sonunda arabalarımızın banttan indirileceğini biz zaten ilan etmiştik. Şu anda o takvimde bir değişiklik gözükmüyor. İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili'ni seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız." dedi.

Varank şunları kaydetti:

"Otomotiv endüstrisi çok hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Global markalar artık neredeyse hiç içten yanmalı motorlu araç üretmeyeceklerini ilan etmeye başladılar. Baktığımızda bu fırsatı doğru zamanda yakaladığımızın farkındayız. İnşallah Türkiye'nin Otomobili Projesi de TOGG ile birlikte neticeye erdirildiğinde burada gerçekten başarılı bir şekilde, bu sektörde yer almış olacağız. Biz buna inanıyoruz." 

toggotomobilyerli otomobilvarank
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24